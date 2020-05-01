Над Арктикой закрылась гигантская озоновая дыра, но COVID-19 здесь не при чем

Изображение созданное NASA показывает озоновый слой над Антарктикой 20 октября 2019 года. Фиолетовые и синие цвета показывают зоны, где наблюдается наименьшее количество озона, то есть где слой тоньше всего, а желтые и красные цвета показывают, где он толще всего. Сейчас же ситуация кардинально изменилась.

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