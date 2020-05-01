Пт, 1.05.2020
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  • Над Арктикой закрылась гигантская озоновая дыра, но COVID-19 здесь не при чем

Над Арктикой закрылась гигантская озоновая дыра, но COVID-19 здесь не при чем

Изображение созданное NASA показывает озоновый слой над Антарктикой 20 октября 2019 года. Фиолетовые и синие цвета показывают зоны, где наблюдается наименьшее количество озона, то есть где слой тоньше всего, а желтые и красные цвета показывают, где он толще всего. Сейчас же ситуация кардинально изменилась.

ФОТО: /AP

В апреле над Арктикой закрылась особенно крупная озоновая дыра, сообщила пресс-служба Всемирной метеорологической организации (WMO) в пятницу, 1 мая. Ученые из Всемирной метеорологической организации не связывают закрытие озоновой дыры над Арктикой с последствиями пандемии COVID-19, пишет DW.

По данным WMO, весной 2020 года озоновая дыра над Арктикой достигла "беспрецедентных размеров", обойдя по своим габаритам предыдущего "рекордсмена" - озоновую дыру, образовавшуюся над Арктикой в 2011 году.

Как объяснила 1 мая на брифинге в Женеве официальный представитель WMO Клэр Нуллис, формирование столь крупной озоновой дыры было обусловлено постоянным наличием в атмосфере разрушающих озон частиц, а также очень холодной зимой в стратосфере (слое атмосферы, находящемся на расстоянии между 10 и 50 км от поверхности земли).

Отвечая на вопрос, было ли связано закрытие озоновой дыры с уменьшением уровня загрязнения атмосферы во время пандемии коронавируса, Нуллис заявила, что оно "не имело никакого отношения к COVID".

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