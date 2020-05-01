Пт, 1.05.2020
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Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет бросил вызов жителям города

Владимир Свет.

ФОТО: Sander Ilvest

«В последние дни было много вопросов о том, состоится ли в каком-то виде весенняя уборка. Как обычно сделать ее нельзя, но мы придумали челлендж, с помощью которого можно и природу убрать и дистанцию соблюсти», - говорит Владимир Свет на видео, опубликованном в Facebook.

Правила очень простые:

  • возьми пакет из-под хлеба
  • надень одноразовые перчатки
  • выбери свой любымый парк или зеленую зону
  • убери там в одиночку мелкий мусор
  • выброси пакет в помойку
  • опубликуй фотографию пакета и вызови на челлендж двух друзей

Сам Свет передал эстафетную палочку директору гимназии Ляэнемере Денису Преснецову, руководителю инициативы Lasnaidee Марии Дерлыш и журналисту Роальду Йохансону, признанному деятелем года в Ласнамяэ.

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