Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет бросил вызов жителям города

«В последние дни было много вопросов о том, состоится ли в каком-то виде весенняя уборка. Как обычно сделать ее нельзя, но мы придумали челлендж, с помощью которого можно и природу убрать и дистанцию соблюсти», - говорит Владимир Свет на видео, опубликованном в Facebook.
Правила очень простые:
- возьми пакет из-под хлеба
- надень одноразовые перчатки
- выбери свой любымый парк или зеленую зону
- убери там в одиночку мелкий мусор
- выброси пакет в помойку
- опубликуй фотографию пакета и вызови на челлендж двух друзей
Сам Свет передал эстафетную палочку директору гимназии Ляэнемере Денису Преснецову, руководителю инициативы Lasnaidee Марии Дерлыш и журналисту Роальду Йохансону, признанному деятелем года в Ласнамяэ.