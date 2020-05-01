Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет бросил вызов жителям города

«В последние дни было много вопросов о том, состоится ли в каком-то виде весенняя уборка. Как обычно сделать ее нельзя, но мы придумали челлендж, с помощью которого можно и природу убрать и дистанцию соблюсти», - говорит Владимир Свет на видео, опубликованном в Facebook.