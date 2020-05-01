Премьер Италии извинился перед народом за их экономические трудности

"От лица правительства я извиняюсь и заверяю вас, что мы продолжим добиваться как можно более быстрых выплат (населению) и финансирования", - приводят его слова западные СМИ.

При этом он признал, что правительство запаздывало с реализацией финансовой поддержки населения и коммерческого сектора в размере более 50 млрд евро. Он заявил, что понимает беспокойство населения в связи со сложившейся социально-экономической обстановкой.

Вместе с тем премьер заверил, что все трудности будут не напрасны, если итальянцы будут соблюдать меры социального дистанцирования после снятия режима изоляции. Он подчеркнул, что благодаря его действию первые четыре млн итальянцев смогут в понедельник отправиться на работу.

СМИ напоминают, что ранее итальянские власти предполагали сжатие в 2020 году итальянской экономики на 8% - вследствие ограничительных мер из-за коронавируса. Однако Конте накануне предупреждал, что этот показатель может достичь 10%, если коронавирус будет распространяться снова и вновь придется вводить ограничительные меры.

Однако, по различной информации, правительство Конте допускает лишь вариант с региональными режимами изоляции, а не с общенациональным в случае повторных волн коронавируса.

Тем временем, отмечают СМИ, половина рабочей итальянской силы теперь полагается на помощь государства.