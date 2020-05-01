В шведском парке разбросали куриный помет, чтобы уберечь город от эпидемии

В ночь на 1 мая жители Лунда собираются в центральном парке для празднования Вальпургиевой ночи. В странах Северной и Западной Европы так отмечают приход весны.

Однако на фоне распространения коронавируса власти города не хотят допустить скоплений людей, поэтому они разбросали куриный помёт в парке.

"В парке обычно собираются 30 тысяч человек, но из-за Covid-19 это немыслимо. Мы не хотим, чтобы Лунд стал эпицентром распространения болезни". Филипп Сандберг, мэр Лунда

Мэр города добавил, что запах, вероятно, распространится и за пределы парка, но он не считает это проблемой:

"Главная задача— не допустить людей в парк".