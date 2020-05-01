В шведском парке разбросали куриный помет, чтобы уберечь город от эпидемии

В центральном парке шведского Лунда разбросали тонну куриного помёта, чтобы местные жители не собрались там на праздник во время пандемии. Обычно на традиционные гуляния в Вальпургиеву ночь туда приходят около 30 тысяч человек, пишет Reuters.
В ночь на 1 мая жители Лунда собираются в центральном парке для празднования Вальпургиевой ночи. В странах Северной и Западной Европы так отмечают приход весны.
Однако на фоне распространения коронавируса власти города не хотят допустить скоплений людей, поэтому они разбросали куриный помёт в парке.
"В парке обычно собираются 30 тысяч человек, но из-за Covid-19 это немыслимо. Мы не хотим, чтобы Лунд стал эпицентром распространения болезни".
Филипп Сандберг, мэр Лунда
Мэр города добавил, что запах, вероятно, распространится и за пределы парка, но он не считает это проблемой:
"Главная задача— не допустить людей в парк".
В Швеции больше 20 тысяч случаев заболевания Covid-19, более 2500 человек умерли от вируса. Власти страны не вводят жёсткий карантин и ограничиваются рекомендациями: работать из дома, соблюдать социальную дистанцию, а также избегать необязательных поездок.