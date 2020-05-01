Вы когда-нибудь заглядывали в кратер вулкана или видели Венецию совершенно пустой? Или Таймс-сквер без толкучки? Поехали!

1. Кормушка для птиц в кратере вулкана

Панама. Вулкан. Камера в кратере. Круто?

2. Домик для пингвинчиков

Вам нравятся пингвины? Тогда включайте камеру и любуйтесь! Канзас-Сити, США.

3. Венеция без туристов

Один из четырех мостов через венецианский Гранд-канал. Это самый первый, самый древний, и самый известный мост. Первая переправа на этом месте была уже в 1181 году. Нынешний мост построен 1591 году. Он видел многое - две эпидемии чумы, толпы торговцев, туристов. А сейчас по нему часами никто не ходит. И под ним тоже - даже лодочное сообщение в Венеции остановилось.

4. Искусственный коралловый риф

Несмотря на то, что он не настоящий - создан по образу и подобию кораллового рифа у берегов Палау (Тихий океан). 1000 рыбок и других морских обитателей. Очень хорошо расслабляет такая картинка!

5. Таймс-сквер, Нью-Йорк.

Одна из самых оживленных улиц мира сейчас опустела. Непривычное зрелище.

6. В ожидании извержения