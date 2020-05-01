Пт, 1.05.2020
Я стал клапаном спуска пара, который уже накопился под крышкой нашей политики. Имею в виду недостаток лидеров, отсутствие харизмы, мелкотравчатость. Владимир Вельман

Пожар у Чернобыльской АЭС не могут потушить уже месяц

Пожар рядом с ЧАЭС.

ФОТО: State Emergency Service of Ukrai / VIA REUTERS

Украинские спасатели уже месяц пытаются потушить пожар неподалеку от Чернобыльской атомной электростанции. В пятницу, 1 мая, с огнем боролись 200 пожарных, сообщает DPA. 

Судя по данным со спутников, площадь возгорания составляет 11 500 гектаров. Эксперты опасаются, что огонь может обнажить сохранившийся в почве радиоактивный пепел. 

"Уровень радиации в Киеве, регионе и зоне отчуждения в рамках естественной нормы", - сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. 

Катастрофа на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года стала крупнейшей аварией в сфере гражданской атомной энергетики. Во время аварии погибли 30 человек. Сколько скончались после - сотни или тысячи, точных данных нет. 

В радиусе 30 километров были эвакуированы 350 тысяч жителей. Эти места стали зоной отчуждения - жить там запрещено. 

Галерея: пожар на Чернобыльской АЭС

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