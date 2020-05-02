Фотография сделана 1 мая, говорится в сообщении северокорейских СМИ ФОТО: KCNA/via REUTERS

Лидер КНДР Ким Чен Ын, которого не видели последние 20 дней, в пятницу якобы посетил официальное мероприятие, утверждают северокорейские СМИ.

По сообщению официального северокорейского агентства ЦТАК, 1 мая Ким Чен Ын открыл завод по производству удобрений в городе Сунчхоне.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля, пропустив ряд важных мероприятий, включая празднование дня рождения первого северокорейского вождя, его деда Ким Ир Сена. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что лидер КНДР перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии. Власти Южной Кореи эти слухи отрицали.

Как утверждает агентство ЦТАК, Ким Чен Ын в сопровождении нескольких высокопоставленных чиновников, в том числе его сестры Ким Ким Ё Чжон, перерезал красную ленточку, символизируя открытие завода.

Строители и рабочие завода при появлении вождя "разразились громогласными криками "ура!", заявляет ЦТАК.

Посещение Ким Чен Ыном мероприятия в Сунчхоне северокорейские государственные СМИ КНДР иллюстрируют несколькими фотографиями, видеозаписи они не приводят. Подтвердить их сообщения из независимых источников или верифицировать фотографии пока не предоставляется возможным.

Власти в Сеуле ранее заявляли, что им из КНДР не поступало никаких сообщений, что 36-летний правитель действительно тяжело болен.