Отметили 1 мая: три ДТП с участием пьяных людей, пойманы 22 нетрезвых водителя

В пятницу, 1 мая, в 14.07 в Ляэне-Вирумаа в волости Тапа на первом километре шоссе Моэ-Ныммкюла 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения потерял управление над мотоциклом Honda CBR 1000RR и перевернулся на дороге. Мотоциклист был доставлен в Ракверескую больницу.

В 19.07 в Харьюмаа в волости Раазику на восьмом километре дороги Юри-Арукюла 15-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения на велосипеде вылетел в кювет. Велосипедист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 21.58 в Таллинне возле здания на улице Херне, 30 произошло ДТП: 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения потерял управление над велосипедом и упал. Велосипедист был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Всего за минувшие сутки на дорогах страны полицией было задержано 22 нетрезвых водителя.

По предварительным данным, у одного из задержанных были выявлены признаки употребления наркотиков, а у остальных - алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.