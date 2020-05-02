Эксперт: в апреле было совершено мало сделок с недвижимостью, однако цены остаются стабильными

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, результат апреля оказался ожидаемым. «Некоторые просто отказывались от сделок, другие не решались или не могли прийти к нотариусу из-за карантина. Здесь много неопределенности, мы ждем, что будет дальше», - сказал Вахтер.

«В начале месяца весь город был пуст, к концу апреля снова начали заключаться новые сделки. Сегодня их совершают те, кто по какой-то причине нуждается в этом именно сейчас», - прокомментировал Вахтер.

По словам Мартина Вахтера, цены в настоящее время стабильны, потому что данный кризис пока еще пандемический, а не экономический. «Цены падают, но, конечно, не так резко, как в 2008 году», - сказал Вахтер.

«По сути, нынешний кризис и кризис, произошедший десятилетие назад, очень разные. Сегодня многие квартиры были куплены за счет собственных средств, и людям не нужно дешево продавать их без веской причины. Девелоперы также не испытывают большого давления, потому что они строят дом за домом, а приостанавливают лишь новые проекты», - сказал Вахтер.

«По сравнению с предыдущим докризисным периодом банки предоставляли кредиты более рационально и с более высокими требованиями к самофинансированию, а также выбирались имеющие реальную ценность проекты. Государство также ведет себя по-другому», - добавил Вахтер.

«Но если вы все-таки хотите продать свою недвижимость в мае, единственный вариант - предложить лучшую цену. Предложения о покупке в настоящее время делаются по цене примерно на десять процентов ниже, чем до кризиса», - сказал руководитель 1Partner Kinnisvara.

В апреле в Таллинне было продано 396 квартир, что на 43,3% меньше, чем в марте и на 50,3% меньше, чем в апреле прошлого года. Средняя цена квадратного метра понизилась на 1,75 до 2034 евро. Самая дорогая квартира в столице была продана за 695 000, а самая дешевая - за 8 900 евро.