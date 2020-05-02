На всякий случай ⟩ Испачканные стены можно легко отчистить этим необычным способом

Внимание! Способ работает только при одном условии: если дитятко использовало жировые мелки! Поэтому прежде чем начать удаление шедевра со стены, разберитесь, какие средства художественной выразительности использовал ваш юный художник.

Итак, следы жировых мелков могут быть успешно удалены... майонезом! Смочите ткань, затем нанесите на нее майонез и аккуратно потрите произведение искусства. Затем ополосните теплой водой.

Но как же это на самом деле работает?