Сундар Пичаи возглавляет компанию Alphabet, которой принадлежит Google ФОТО: Josh Edelson/AFP

Многие страны мира сейчас на карантине, люди сидят дома и тратят меньше, из-за чего многие коммерческие компании оказались на грани банкротства.

Но главные гиганты индустрии высоких технологий, похоже, проходят глобальный кризис с минимальными потерями. Мало того - возможно, в конечном счете кризис лишь сделает их еще сильнее и влиятельнее.

На днях стали известны финансовые результаты компании Alphabet, которой принадлежит Google. Обнародована и отчетность Apple, Facebook и Amazon.

Многие считают, что эта четверка, прозванная по первым буквам их названий GАFА, взлетела слишком высоко, и настала пора им подрезать крылья.

Google и Facebook практически полностью зависят от рекламной выручки. Многие компании сокращают свои бюджеты на рекламу, и можно было бы предположить, что интернет-гиганты переживают не лучшие времена.

Глава Alphabet Сундар Пичаи рассказал о значительном и внезапном сокращении доходов от рекламы в марте, однако цена акций компании тут же взлетела, как только фирма предположила, что ситуация начинает улучшаться.

Facebook сообщила, что пандемия оказывает влияние на ее рекламный бизнес и квартальная прибыль компании увеличивалась медленнее, чем обычно. Но не было резкого падения, с которым столкнулись СМИ - газеты и коммерческие вещатели, также зависящие от рекламы.

У Apple сократились продажи электроники, в том числе iPhone, но вырос доход от услуг в интернете.

Резко выросли онлайн-продажи Amazon, стабильно продолжали увеличиваться доходы компании и от облачных услуг. Но и она не избежала дополнительных расходов, связанных с пандемией.

Глава компании Джефф Безос даже предупредил инвесторов, что они могут не ждать высоких дивидендов, потому что прибыль сейчас не является для него приоритетом.

Ранее благодаря стратегии "Тратить, тратить, тратить, чтобы добиться роста" он стал самым богатым человеком в мире. И все указывает на то, что его компания выйдет из кризиса еще более сильной.

Глава Microsoft Сатья Наделла на этой неделе заявил, что цифровая трансформация, которая должна была занять два года, прошла всего за два месяца.

По его словам, компания показала очень хорошие результаты. Он предупредил, что ускорение эволюционного цикла, благодаря которому компании стали такими могущественными, может привести к еще большему их доминированию.

Бывший экономический советник президента Барака Обамы Джейсон Фурман призывает более тщательно регулировать гигантов в сфере высоких технологий. Он рассказал Би-би-си, что из-за кризиса давление на них может уменьшиться.

"Если это приведет к их дальнейшей консолидации и укоренению или несколько снизит правовое давление на них, то в дальнейшем мы можем столкнуться с еще большей экономической проблемой", - сказал он.

На этой неделе стало известно, что экономики США и стран Европы показали ужасные результаты. Но при этом случился и крупный отскок акций, а американские ценные бумаги показали лучший результат за 30 лет.

В основном это обусловлено скачком акций технологических компаний. Например, акции Amazon и Netflix с середины марта выросли на 40%.

Для президента США Дональда Трампа особую важность играет промышленный индекс Доу-Джонса.