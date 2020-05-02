Фото ⟩ Устали от ограничений: родители с детьми заполонили спортивные и игровые площадки

Дети устали сидеть дома и ждали возможности выйти погулять. Это подтвердила и Герли Восми, которая вместе с четырехлетней дочкой Ренне-Мари и подругой с ребенком наслаждались прекрасной погодой на одной игровой площадке в тартуском районе Аннелинн.

«Спустя два месяца девочки смогли встретиться. Когда я это сказала дочери, она округлила глаза, что неужели настало это время», - рассказывает Герли Восми. В честь 1 мая матери с детьми отправились кататься на велосипедах, а потом играть. По словам Восми, на детской площадке следуют правилу в два метра и семьи держаться друг от друга подальше. В среднем она видела одновременно на площадке восьмерых детей, которые были на разных аттракционах и держались друг от друга достаточно далеко.