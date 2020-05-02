В США разрешили лечить COVID-19 экспериментальным препаратом

Медицинский регулятор Минздрава США FDA выдал экстренное разрешение на использование препарата ремдесивир (remdesivir) при уходе за пациентами с атипичной пневмонией COVID-19. Об этом глава FDA Стивен Хан сообщил в своем Twitter в пятницу, 1 мая.

FDA issued an Emergency Use Authorization (EUA) to Gilead Sciences, Inc. for the investigational antiviral drug remdesivir – which has been shown to shorten recovery time in some #COVID19 clinical trial patients – to treat suspected or confirmed #COVID19. https://t.co/indPpdMi7d pic.twitter.com/4RsJ5YyK07 — Dr. Stephen M. Hahn (@SteveFDA) May 1, 2020

"Хотя сведения о безопасности и эффективности использования ремдесивира при лечении госпитализированных с коронавирусом ограничены, исследуемый препарат показал во время клинических испытаний ускорение сроков выздоровления некоторых пациентов", - говорится в пресс-релизе регулятора. В сообщении отмечается, что в связи с отсутствием другого "адекватного, одобренного и доступного альтернативного лечения" и, согласно имеющимся научным данным, было установлено, что потенциальная польза от этого лекарства превышает возможные риски его использования.