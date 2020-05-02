Видео ⟩ Простой способ, как увеличить вместимость вашего платяного шкафа

Каждая женщина скажет, что в ее гардеробной не хватает места, шкафы забиты, вешалки ломятся от одежды, ничего не найти... К счастью, Kodustiil нашел очень простое решение этой проблемы.
Пользовательница TikTok с ником Holly Vlogs выложила на своей страничке поучительное видео, как увеличить площадь своего платяного шкафа. Для этого всего лишь надо не выбрасывать колечко-открывашку с банки колы или другого напитка.
Отломайте открывашку от банки и с ее помощью повесьте на одну вешалку с одеждой - другую. Так на штанге вашего шкафа будет висеть всего одна вешалка, остальные расположатся на ней.
Смотрите видео!