Сб, 2.05.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Простой способ, как увеличить вместимость вашего платяного шкафа

Видео ⟩ Простой способ, как увеличить вместимость вашего платяного шкафа

Lihtne nipp, et kappi rohkem riideid mahuks.

ФОТО: Holly Vlogs / Kuvatõmmis TikTokist

Каждая женщина скажет, что в ее гардеробной не хватает места, шкафы забиты, вешалки ломятся от одежды, ничего не найти... К счастью, Kodustiil нашел очень простое решение этой проблемы.

Пользовательница TikTok с ником Holly Vlogs выложила на своей страничке поучительное видео, как увеличить площадь своего платяного шкафа. Для этого всего лишь надо не выбрасывать колечко-открывашку с банки колы или другого напитка. 

Отломайте открывашку от банки и с ее помощью повесьте на одну вешалку с одеждой - другую. Так на штанге вашего шкафа будет висеть всего одна вешалка, остальные расположатся на ней.

Смотрите видео! 

@hollyvlogsofficial

Wardrobe Storage Hack... ##lifehacks ##lifehack ##hack ##soda ##diy ##organisehacks ##organised ##stayhome ##fashion ##mylifehacks ##lifehacks

♬ original sound - hollyvlogsofficial

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ