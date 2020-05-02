Facebook закрыл рот известному конспирологу

В 2016 году Айк, кстати, выступал и в Таллинне, в Ледовом холле Тондираба.

Британский Центр противостояния цифровой ненависти (Center for Countering Digital Hate) опубликовал открытое письмо, в котором обвиняет Amazon, Facebook, Twitter и Youtube в пособничестве Айку в распространении рассизма и ложной информации, уточняет Postimees.

Согласно письму, любитель теорий заговоров получает огромный доход со своих выступлений, публикаций и прочими путями, отрицая существование COVID-19, утверждая что сеть 5G оставит людей без кислорода, а также обвиняя в кризисе евреев и многое другое.

В апреле Facebook начал активно бороться с фейковой информацией и фальшивыми аккаунтами. Компания учит пользователей как проверять информацию и следит за подозрительными профилями. Дополнительно Facebook начал сам выявлять фейковые аккаунты, наблюдая за тем, какая информация в них появляется. Например, если владелец подозрительного профиля размещает повторяющиеся посты или с его страницы идет поток новостей, его могут просить подтвердить свою личность.

Пока неизвестно, на каком уровне было принято решение убрать аккаунт Дэвида Айка. В 2018 году то же произошло с аккаунтом Алекса Джонса - известного американского конспиролога, также прославившегося за счет теорий заговора. Тогда стало известно, что решение о блокировке аккаунта было принято самим основателем Facebook Марком Цукербергом. Это произошло сразу после того, как компания Apple удалила все материалы Джонса из своих приложений.

В своем обращении британский Центр противостояния цифровой ненависти отмечает, что удаление аккаунта - эффективный способ борьбы с дезинформацией, поскольку в таком случае медиапартнеры Facebook (известные и авторитетные издания) и отдел фактчекинга Facebook не должны тратить время и ресурсы на обработку постов.