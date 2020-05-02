Сб, 2.05.2020
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С 4 мая автобусы маршрута 24А будут временно направлены в объезд

Схема изменения маршрута 24a

ФОТО: Tallinna linnavalitsus

В связи с проведением строительных работ на улицах Рая и Мяэпеалсе, с начала рабочего дня 4 мая и до конца рабочего дня 30 июня автобусы маршрута номер 24А направятся в объезд.

В направлении театра "Эстония":

Маршрут: Кадака пст., ул. Мяэалусе, ул. Теадуспарги, ул. Акадеэмиа.

Дополнительные временные остановки: остановка на улице Мяэалузе после перекрестка с бульваром Кадака, остановка на улице Теадуспарги после перекрестка с улицей Маэалузе, остановка перед перекрестком с улицей Акадеэмиа.

В направлении Кадака:

Маршрут: ул. Акадеэмиа, ул. Теадуспарги, ул. Мяэалузе, Кадака пст.

Дополнительные временные остановки: остановка на улице Теадуспарги после перекрестка с Акадеэмиа теэ, остановка перед перекрестком с улицей Мяэалузе, остановка на улице Мяэалузе перед перекрестком с бульваром Кадака.

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