Время вспять ⟩ Уникальный подход к реставрации этой квартиры на улице Копли поражает воoбражение

Просторная и очень светлая квартира площадью 109,2 квадратных метров расположена в начале Каламая, в деревянном доме с каменной лестничной клеткой.

Со вкусом и старанием реновированная квартира впечатляет поистине уникальным интерьером. В ходе ремонта удалось создать удивительно гармоничный конгломерат старого и нового с пристальным вниманием к деталям.

Кроме ванны в квартире имеется и душ. А также в ней много милых дизайнерских деталей, с которыми можно ознакомиться в объявлении на портале недвижимости KV.EE.