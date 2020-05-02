Время вспять ⟩ Уникальный подход к реставрации этой квартиры на улице Копли поражает воoбражение

Большая просторная квартира хороша не только своими размерами и месторасположением, но и продуманными решениями стильного интерьера, пишет Kodustiil.
Просторная и очень светлая квартира площадью 109,2 квадратных метров расположена в начале Каламая, в деревянном доме с каменной лестничной клеткой.
Со вкусом и старанием реновированная квартира впечатляет поистине уникальным интерьером. В ходе ремонта удалось создать удивительно гармоничный конгломерат старого и нового с пристальным вниманием к деталям.
В квартире установлено автономное газовое отопление, поэтому коммунальные платежи весьма разумны.
Кроме ванны в квартире имеется и душ. А также в ней много милых дизайнерских деталей, с которыми можно ознакомиться в объявлении на портале недвижимости KV.EE.