Сб, 2.05.2020
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  • Уникальный подход к реставрации этой квартиры на улице Копли поражает воoбражение

Время вспять ⟩ Уникальный подход к реставрации этой квартиры на улице Копли поражает воoбражение

Kolmetoaline Kalamaja korter.

ФОТО: KV.EE

Большая просторная квартира хороша не только своими размерами и месторасположением, но и продуманными решениями стильного интерьера, пишет Kodustiil

Просторная и очень светлая квартира площадью 109,2 квадратных метров расположена в начале Каламая, в деревянном доме с каменной лестничной клеткой. 

Квартира в Каламая

ФОТО: KV.EE

Со вкусом и старанием реновированная квартира впечатляет поистине уникальным интерьером. В ходе ремонта удалось создать удивительно гармоничный конгломерат старого и нового с пристальным вниманием к деталям. 

Квартира в Каламая.

ФОТО: KV.EE

В квартире установлено автономное газовое отопление, поэтому коммунальные платежи весьма разумны. 

Квартира в Каламая.

ФОТО: KV.EE

Кроме ванны в квартире имеется и душ. А также в ней много милых дизайнерских деталей, с которыми можно ознакомиться в объявлении на портале недвижимости KV.EE

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