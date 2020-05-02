Ryanair увольняет 3000 человек

Руководство компании заявляет, что оказалось в безвыходной и несправедливой ситуации. Возобновление полётов в нормальном режиме произойдет не раньше июля, пишет Euronews.

"Французское правительство, например, объявило, что компенсирует налоги и сборы, но только французским авиакомпаниям. Другим перевозчикам, например Ryanair, EasyJet или British Airways, которые летают во Францию, придется по-прежнему платить полные сборы. Это, острого говоря, нечестно. Это нарушение правил госпомощи и нарушение правил конкуренции", - заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.