Сб, 2.05.2020
Я стал клапаном спуска пара, который уже накопился под крышкой нашей политики. Имею в виду недостаток лидеров, отсутствие харизмы, мелкотравчатость. Владимир Вельман

Ryanair увольняет 3000 человек

April 10, 2020, Charleroi, BELGIUM: Illustration picture shows Ryanair planes during a visit to several services at Brussels South Airport, in Gosselies, Charleroi, Friday 10 April 2020. Belgium is in its fourth week of confinement in the ongoing corona virus crisis...BELGA PHOTO POOL CHRISTOPHE LICOPPE (Credit Image: © Pool Christophe Licoppe/Belga via ZUMA Press)

ФОТО: Pool Christophe Licoppe/ZUMAPRESS.com

​Авиакомпания Ryanair уволит до трех тысяч сотрудников и закроет свои хабы и отделения в континентальной Европе. В пятницу опубликованы планы "коронавирусной" реструктуризации, среди которых и сокращение зарплат оставшимся сотрудникам на 20%.

Руководство компании заявляет, что оказалось в безвыходной и несправедливой ситуации. Возобновление полётов в нормальном режиме произойдет не раньше июля, пишет Euronews.

"Французское правительство, например, объявило, что компенсирует налоги и сборы, но только французским авиакомпаниям. Другим перевозчикам, например Ryanair, EasyJet или British Airways, которые летают во Францию, придется по-прежнему платить полные сборы. Это, острого говоря, нечестно. Это нарушение правил госпомощи и нарушение правил конкуренции", - заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.

Помимо прочего, Ryanair, флот которой состоит исключительно из "Боингов-737", ведет сейчас активные переговоры с американцами о расторжении контрактов на поставки новых авиалайнеров на следующие два года. Именно столько, по мнению менеджеров, займет восстановление спроса и цен до прежнего уровня.

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