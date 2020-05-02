Выплатят 240 млн евро: PRIA начинает прием заявок на прямые и переходные пособия

Департамент сельхозрегистров и информации PRIA в субботу начинает прием заявок на прямые и переходные пособия, а также ходатайств на пособия по планам развития сельских регионов и на основе площадей и содержания животных, однако заявки принимаются только для клиентов электронного портала посредством e-PRIA.
«Несмотря на период чрезвычайного положения в стране, весной как обычно начинается новый сезон работы в сельском хозяйстве и время подачи ходатайств на пособия по сельхозплощадям, - сказал BNS заведующий отделом прямых пособий PRIA Танел Трелл. - Бюро обслуживания PRIA закрыты, но все заявки как и в предыдущие годы могут быть поданы по электронному каналу в e-PRIA. В случае, если в связи с подачей ходатайств возникнут вопросы, свяжитесь с нами, чтобы ходатайства могли быть поданы как можно раньше».
В общей сложности существует почти двадцать видом субсидий, а бюджет этого года на выплаты по сельхозплощадям и содержанию животных составляет 240 млн евро. Заявки можно подавать в e-PRIA до 21 мая, а затем до 15 июня. PRIA просит подать ходатайства как можно раньше.