Видео ⟩ Впервые в истории Латвии пересадили дерево весом более 80 тонн. Это стоило 20 000 евро

Только подготовительные работы заняли практически весь день. Предполагалось, что поднять придется около 80 тонн, еще почва и корни - плюс, как минимум, пять. Это уже на грани возможностей подъемника.

"Определенно, такого в истории Латвии еще не было", - рассказал руководитель Labi Koki eksperti Эдгар Нейландс.

Дерево росло в месте, где запланирован один из углов холла. Было принято решение его не спиливать, а пересадить дальше. Дерево - европейский бук, и пересадка была единственной возможностью сохранить его.

ФОТО: Кадр из видео

Готовясь к чемпионату мира по хоккею, тренировочный холл необходимо построить до следующего года.