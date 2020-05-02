Почти 10 000 новых случаев: Россия вышла на седьмое место в мире по числу зараженных COVID-19

За последние сутки в России подтверждено 9623 случая коронавируса в 83 регионах, из них 4488 (46,6%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни, сообщается в Telegram-канале федерального оперативного штаба. Также за сутки зафиксировано 57 летальных случаев, пишет Newsru.
Всего в РФ зарегистрировано 124 054 заболевших в 85 регионах и 1222 смерти. В штабе заявили, что Архангельская область накануне предоставила некорректные данные, и уточнили, что на 2 мая в регионе не отмечено новых летальных случаев. Число выздоровевших пациентов за весь период увеличилось до 15 013 человек (1793 за сутки).
Таким образом, Россия обошла Турцию по числу зараженных и вышла на седьмое место в мире.
В Москвы выявлено 5358 новых случаев заболевания, в Московской области - 807, в Санкт-Петербурге - 323, в Нижегородской области - 320.