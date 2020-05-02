Кровавый бунт в Венесуэле: при попытке побега из тюрьмы погибли более 40 человек, еще 50 пострадали

На северо-западе Венесуэлы заключенные напали на сотрудников тюрьмы в городе Гуанаре и попытались совершить побег. В результате погиб 41 человек, более 50 получили ранения, сообщает El Nacional со ссылкой на данные полиции. По данным El Universal, погибли не менее 46 человек.
По данным El Nacional, заключенные были застрелены служащими Национальной гвардии Венесуэлы, когда они попытались прорваться за периметр тюрьмы.
El Universal пишет, что бунт начался около 13:00 по местному времени 1 мая, его смогли подавить только спустя восемь часов. В СМИ сообщают, что заключенные использовали огнестрельное оружие, клинки, различные острые предметы и гранаты.
Кто пострадал?
Среди пострадавших помимо заключенных есть сотрудники тюрьмы, в том числе директор исправительного учреждения Карлос Торо, получивший несколько ножевых ранений. Кроме того, осколочные ранения из-за взрыва гранаты получил лейтенант венесуэльской Нацгвардии Эскарлет Аренас.
Журналист Карлос Иван Суарес, слова которого приводит El Nacional, сообщает, что в местной больнице из-за большого количества раненых наблюдается коллапс, врачам не хватает оборудования и донорской крови для всех пострадавших. Также он утверждает, что погибли 46 человек.
В чем причина беспорядков?
По данным СМИ, беспорядки спровоцировал запрет на передачу в учреждение пищи. El Pais пишет, что эта тюрьма, как и многие другие в Венесуэле, переполнена: она рассчитана на 750 человек, но в ней содержатся свыше 2,5 тысяч. У заключенных есть заболевания, такие как туберкулез и гепатит.