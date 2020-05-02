ФОТО ⟩ Романтическая ныммеская вилла ждет новых собственников - большую дружную семью

Двухэтажный монолитный дом площадью 329,8 м2 был построен в 2013-ом году из высококачественных материалов. Архитектор Ике Волков строил его по своему проекту и для своей семьи. Технология строительства монолитного дома исключает образование трещин в стенах и полах.

Вилла в Нымме. ФОТО: KV.EE

Интерьер всего дома хорошо продуман: цветовая гамма, стилевая концепция, мебель и декор — всё образует единый ансамбль.

На первом этаже расположена светлая открытая кухня, обставленная в итальянском стиле мебелью, сделанной по спецзаказу. Тут есть вся необходимая встроенная техника: холодильник, плита с керамическим покрытием, духовка и посудомоечная машина. Раковина расположена напротив окна, откуда открывается сказочный вид на сосновый лес. В сторону открытой столовой установлена барная стойка, за которой удобно готовить и в то же время общаться с семьей/гостями или смотреть телевизор.

Столовая. ФОТО: KV.EE

На втором этаже, куда ведет дубовая лестница, находится главная спальня с выходом на большую и солнечную террасу размером 37 м2, откуда открывается вид на сосновый лес. В спальне есть мечта каждой женщины - walk-in гардероб! Рядом со спальней располагается большая ванная комната с естественным освещением через узкое окно под потолком. Тут вы найдете вместительные шкафчики, ящики, открытые полки и красивую нишу с освещением.

Кухня. ФОТО: KV.EE

Две детские комнаты, одна для девочки, другая для мальчика, обрадуют каждого ребенка! В светлых и фиолетовых тонах комната для девочки, словно замок маленькой принцессы, где есть все необходимое: шкафчики, полки, стол, кровать и секретное место для игр. Вторая комната оформлена в стиле открывателя новых земель, скорее подойдет мальчику, но и девочке, которая жаждет приключений. Четвертую комнату можно использовать как гостевую или еще одну детскую. На этом этаже есть еще вторая ванная, в оформлении которой использовали белую плитку и мотивы бабочек.

В подвальном этаже расположены баня и большая комната отдыха, куда можно также войти со двора.

Кабинет. ФОТО: KV.EE

У дома одно из лучших расположений в Нымме. Тупиковая улица идеальна для семьи, которая ценит покой и тишину, с другой стороны дом находится в очень удобном месте: недалеко три детских сада, школа, а также здесь множество мест для занятий спортом: тропы здоровья, спортивный центр, бассейн и зал для экстремальных видов спорта.

До центра на машине 15-20 минут. Недалеко от дома находится автобусная остановка.

Главная ванная. ФОТО: KV.EE

Приватный участок площадью 900 м2 огорожен забором. Автоматические ворота открываются пультом. Заезд на участок выложен плиткой, а вокруг дома ухоженный газон. Новые хозяева смогут озеленить и оформить сад так, как им захочется.

Она из спален. ФОТО: KV.EE