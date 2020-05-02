Шитье масок в рамках Дня полезных дел «Сделаем!» продолжается: регистрация толок еще открыта

По мнению оргкоманды «Сделаем!», это является самым эффективным способом общими усилиями остановить распространение короновируса и восстановить привычный жизненный уклад наряду с введенным в стране особым положением и следованием прочим профилактическим мерам. На сайте «Сделаем!» уже зарегистрировано множество толок по пошиву масок. Регистрация продолжается до 10 мая.

В рамках Дня полезных дел «Сделаем!» во многих уголках Эстонии проходят толоки по изготовлению тканевых масок. В рамках прямой трансляции в группе Teeme Ära в Facebook преподаватель рукоделия Анна Луттер показывала, как правильно сшить маску без специальной подготовки. Трансляция ведется с 12 до 15 часов на станице "Сделаем!" в Facebook.

Толока оргкоманды «Сделаем!» проходит сегодня, в субботу, в Тартуском доме природы в соответствии с требованиями правила 2+2 и прочими действующими мерами предосторожности. Организаторы делятся со зрителями прямой трансляции советами по изготовлению масок и новостями с других толок, проходящих по всей Эстонии. Полувиртуальный штаб «Сделаем!» будет открыт до 15:00. Также толоки по пошиву масок в субботу освещают Vikerhommik и передача „Ilmaparandaja“ на Kuku Raadio.

В этом году толоки по пошиву масок «Сделаем!» стартовали 20 апреля. Сегодня, 2 мая, проходит кульминация акции. К акции можно присоединиться и позже – до 10 мая организаторы ожидают сообщений о толоках и количестве сшитых масок посредством сайта www.teemeara.ee. Регистрация толок служит источником вдохновения для окружающих, чтобы как изготавливать маски из ткани для себя и своих близких, так и носить их. Вместо ежегодного традиционного дня полезных дел в этом году организаторы призывают всех и каждого по всей Эстонии проводить домашние толоки по пошиву масок из ткани.

Цель инициативы в том, чтобы сделать ношение самодельных масок востребованной социальной нормой в закрытых общественных помещениях для предотвращения распространения коронавируса. Советы по изготовлению и правильному ношению масок находятся на сайте www.teemeara.ee/ru.

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День полезных дел «Сделаем!» - это ежегодное масштабное мероприятие, ставшее традиционным для десятков тысяч жителей страны. Обычно в этот день в городах и деревнях на толоках общими усилиями выполняется наиболее важная работа; каждый сам решает, что именно стоит предпринять, звать на помощь к себе или отправиться помогать кому-то другому. В этом году из-за особого положения массовые мероприятия запрещены, но самую важную работу общими усилиями мы все же можем выполнить и дома – сшить и носить маску, чтобы очистить Эстонию от вируса!