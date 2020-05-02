С 4 мая таллиннские автобусные маршруты 44, 51 и 65 будут временно направлены в объезд

Маршрут 44 по направлению к ТЦ Viru keskus: по улицам Пунане, Мустакиви, Тяхесаю и объединяющему улицы Варраку и Тяхесаю отрезку.

Остановки: «Таэвапуна», временная остановка «Мустакивисилла» на ул. Пунане перед перекрестком с ул. Мустакиви, «Тяхесаю» и временная остановка «Лендтяхе».

Маршрут 44 по направлению к ул. Пинна: по ул. Варраку и объединяющему улицы Варраку и Тяхесаю отрезку, улицам Тяхесаю, Мустакиви, Пунане.

Остановки: «Лендтяхе», «Тяхесаю», временная остановка на ул. Пунане «Мустакивисилла» после перекрестка с ул. Мустакиви и «Таэвапуна».

Маршрут 51 по направлению к ТЦ Viru keskus: по ул. Тяхесаю и объединяющему улицы Варраку и Тяхесаю отрезку.

Остановка «Лендтяхе» на временном месте.

Маршрут 51 по направлению к Прийсле: по ул. Варраку и объединяющему улицы Варраку и Тяхесаю отрезку, места остановок не меняются.

Маршрут 65 по направлению к аэропорту: конечная «Сели», улицы Юмера, Лаагна, Кярбери, Линнамяэ, Мустакиви, Нарва мнт., ул. Вана-Куули, Лийкури, Варраку и объединяющий улицы Варраку и Тяхесаю отрезок, улицы Тяхесаю, Мустакиви, Пунане, Смуули.

Остановки: «Лендтяхе», «Тяхесаю», временная остановка на ул. Пунане «Мустакивисилла» после перекрестка с ул. Мустакиви и «Таэвапуна».

Маршрут 65 по направлению к Сели: улицы Смуули, Пунане, Мустакиви, Тяхесаю, объединяющий улицы Варраку и Тяхесаю отрезок, улицы Варраку, Лийкури, Вана-Куули, Нарва мнт., улицы Мустакиви, Линнамяэ, Уссимяэ, Кярбери, Лаагна, Юмера, конечная «Сели».