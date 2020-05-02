С 4 мая таллиннские автобусные маршруты 44, 51 и 65 будут временно направлены в объезд

В связи с закрытием из-за строительных работ перекрестка улиц Тяхесаю и Варраку автобусные маршруты 44, 51 и 65 с начала рабочего дня 4 мая и до окончания рабочего дня 15 мая будут направлены в объезд, сообщила пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.
Маршрут 44 по направлению к ТЦ Viru keskus: по улицам Пунане, Мустакиви, Тяхесаю и объединяющему улицы Варраку и Тяхесаю отрезку.
Остановки: «Таэвапуна», временная остановка «Мустакивисилла» на ул. Пунане перед перекрестком с ул. Мустакиви, «Тяхесаю» и временная остановка «Лендтяхе».
Маршрут 44 по направлению к ул. Пинна: по ул. Варраку и объединяющему улицы Варраку и Тяхесаю отрезку, улицам Тяхесаю, Мустакиви, Пунане.
Остановки: «Лендтяхе», «Тяхесаю», временная остановка на ул. Пунане «Мустакивисилла» после перекрестка с ул. Мустакиви и «Таэвапуна».
Маршрут 51 по направлению к ТЦ Viru keskus: по ул. Тяхесаю и объединяющему улицы Варраку и Тяхесаю отрезку.
Остановка «Лендтяхе» на временном месте.
Маршрут 51 по направлению к Прийсле: по ул. Варраку и объединяющему улицы Варраку и Тяхесаю отрезку, места остановок не меняются.
Маршрут 65 по направлению к аэропорту: конечная «Сели», улицы Юмера, Лаагна, Кярбери, Линнамяэ, Мустакиви, Нарва мнт., ул. Вана-Куули, Лийкури, Варраку и объединяющий улицы Варраку и Тяхесаю отрезок, улицы Тяхесаю, Мустакиви, Пунане, Смуули.
Остановки: «Лендтяхе», «Тяхесаю», временная остановка на ул. Пунане «Мустакивисилла» после перекрестка с ул. Мустакиви и «Таэвапуна».
Маршрут 65 по направлению к Сели: улицы Смуули, Пунане, Мустакиви, Тяхесаю, объединяющий улицы Варраку и Тяхесаю отрезок, улицы Варраку, Лийкури, Вана-Куули, Нарва мнт., улицы Мустакиви, Линнамяэ, Уссимяэ, Кярбери, Лаагна, Юмера, конечная «Сели».
Остановки: «Таэвапуна», временная остановка «Мустакивисилла» на ул. Пунане перед перекрестком с ул. Мустакиви, «Тяхесаю» и временная остановка «Лендтяхе».