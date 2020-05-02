Эстонский серийный убийца через тюремную канализацию получил инструкции, как совершить новое нападение

Для доказательства этого следственная группа провела эксперимент. В ходе эксперимента установили, что между конкретными камерами, где, по показаниями свидетелей, происходило общение мужчин, через унитазы возможно как говорить, так и передавать небольшие посылки. То, как точно информация и вещи передвигались через унитазы, прокуратура не захотела подробно рассказывать, поскольку это было бы безответственно с точки зрения обеспечения безопасности тюрьмы.

«Их головы надо отрезать!»

В ходе досудебного следствия Устименко все еще следовал плану Лиличкина и не дал никаких существенных показаний, утверждая, что охранник сам заслужил возмездие. Однако переписка между мужчинами рассказывает другую историю.

«Коля, ты прав, их головы надо отрезать!» - писал Устименко в одном письме. Они обсуждали также, как это правильно сделать.

«Да, нет необходимости сильно бить бритвой. Там важно правильно ударить. Можно и двумя пальцами, указательным и средним пальцами до костей изрезать их лица. Главное - решительность и точность удара, удар должен быть легким, быстрым, плавным как волна, как кнутом и бритва пройдет глубоко! Это же бритва!» - рассуждал Устименко.

В тот же день, когда произошло нападение, он написал: «Боже, спасибо тебе за 14.02.2017, что ты мне в этот день помог и подарил мне шанс! Порезать их».

Хотя Устименко сказал, что у него не было намерения убить надзирателя и он хотел его только травмировать, об ином говорит отправленное Лиличкину письмо, которое ему пришло в годовщину Эстонской Республики. Устименко пишет: «Коля, хотят повесить попытку убийства, хотя удалось нанести глубокую рану только ему в руку. Харю у него исцарапана, бритва не пошла правильно, эмоции зашкаливали выше крыши».

По оценке суда, только эта переписка доказывает намерение Устименко убить надзирателя.

Устименко признался в суде

Поскольку во время досудебного следствия Устименко не сказал ничего важного, и, по словам Лиличкина, обвинение против него в подстрекательстве к убийству было необоснованным, необходимо было доказать обратное. Следственная группа Тартуской тюрьмы собрала реальную картину из показаний свидетелей, документальных доказательств и связей между ними. Но к судебному заседанию до Устименко начало доходить, что Лиличкин его использовал и обманул, и он решил рассказать всю историю.

«Это было неожиданно даже для прокурора, который был готов доказать причастность к преступлению Лиличкина с помощью косвенных доказательств. В результате показания Устименко были в основном полезны тем, что они помогли лучше понять предысторию событий и поведенческие мотивы участников», - сказал лыунаский окружной прокурор Аро Сийнмаа.

Сийнмаа говорит, что слова Устименко нашли объективное подтверждение как в показаниях работников тюрьмы, так и заключенных, а утверждения Лиличкина оказались ненадежными по ряду вопросов и противоречили другим доказательствам.

По словам прокурора, отправной точкой и наиболее убедительным доказательством аргумента в пользу подозрений Лиличкина был тот факт, что на следующее утро после нападения Устименко на охранника Лиличкин разозлился на тюремного работника в ходе одного мероприятия и похвастался, что научил Устименко, как убивать охранников. Это утверждение Лиличкин проиллюстрировал конкретным жестом руки, который заставил тюремного сотрудника задуматься и обеспокоиться, поскольку к тому времени и сами сотрудники не знали точно, как был ранен их коллега, и также отбывающий наказание в закрытой камере Лиличкин просто не мог это где-то услышать.

Упал в яму, которую сам выкопал

Окружной прокурор Сийнмаа объяснил, что когда следственная группа Тартуской тюрьмы собрала в итоге свидетельства сотрудников и доказательства, что Устименко именно таким движением напал на охранника, за этим уже последовала методическая работа, чтобы выяснить, какую роль в преступлении сыграл Лиличкин.

«Суды признали показания сотрудника тюрьмы надежными. Согласно решению окружного суда, судебная коллегия не увидела ни одной причины, по которой данный свидетель мог быть заинтересован в искажении истины. Таким образом, можно подвести итог, что для Лиличкина стало роковым его собственное тщеславие - успешно организовав нападение на охранника, он не мог удержаться от хвастовства и тем самым вырыл себе яму, в которую в итоге и упал», - резюмировал Сийнмаа.