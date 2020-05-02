Министерство хочет избавиться от школьного здания, вокруг которого разгорелся скандал

«Мы ничего не можем поделать со зданием школы», - подтвердила главный специалист Министерства финансов по связям с общественностью Кристина Хаавала. По ее словам, на здание могут претендовать как другие управляющие государственными активами, так и местное самоуправление. Если никто не хочет заполучить здание себе, школа будет продана.

Госимуществом школа Краби стала по решению суда: бывший директор школы Але Спренк была признана виновной в коррупционном преступлении, поскольку она дала указание бывшему волостному собранию Варсту принять решение о том, что школу и общежитие для учащихся следует подарить MTÜ Ostium. При этом Спренк одновременно возглавляла и волостное собрание и вышеупомянутую некоммерческую организацию.

Волость Рыуге, к которой присоединилась волость Варсту, вероятно, хочет вернуть здание школы, хотя совет еще не принял решение. «Интерес есть, - сказал волостной старейшина Рейн Лойк. - Оно произвело лучшее впечатление, нежели мы опасались. Конечно, 23-летний дом нуждается в ремонте, есть трещины из-за проседания, и крыша протекает».

«Дом был построен под школу. Жаль, что администраторо школы разорвал отношения с министерством (школа была закрыта 1 марта - ред.). В Эстонии существует потребность в школах с общежитием для проблемных детей», - отметил председатель волостного собрания Айгар Калк.

Живущий недалеко от Краби член волостного собрания Маргус Трейал , считает, что в здании мог бы разместиться волостной дом. «Много места, большой представительский зал, кухня, место в центре волости, и кроме того, нынешний волостной дом в Рыуге, размером с жилой дом для одной семьи, можно было бы продать по хорошей цене», - сказал он.

Суд принял решение оставить школьное общежитие двум бывшим членам волостного собрания Варсту, которые получили его в качестве подарка после того, как четыре года назад проголосовали за то, чтобы волость пожертвовала некоммерческому объединению треть своих балансовых активов.

За два года до того, как школа была передана в дар, муниципалитет бесплатно сдал ее в аренду НКО на 20 лет вместе с волостным имуществом, стоимость которого на тот момент составляла более 133 000 евро: газонокосилкой, мебелью, кухонным и офисным оборудованием и т.д.

Когда 4 апреля решение суда вступило в силу, жители села заметили, что школьная мебель вывозится на машинах. Они вызвали полицию, поскольку было известно, что школа конфискована вместе со всей мебелью.

В решении суда указывалось, что здание школы было конфисковано «вместе с его основными деталями и принадлежностями». Министерство, которое забрало собственность 21 апреля, получило от полиции только ключи от дома, которые были сданы на хранение. «Представитель государства может передать оставленные в здании школы вещи, которые не принадлежат государству, самому бывшему владельцу школы», - сказала пресс-секретарь полиции Керли Вирк.

В сущности, однако, государству не принадлежит ничего конкретного, поскольку нет списка конфискованного движимого имущества. «Ни в постановлении, ни в решении не указано, что можно считать необходимыми деталями и принадлежностями, поскольку это было бы нереально из-за большого количества вещей», - сказал Лыунаский окружной прокурор Аллар Нису, добавив, что суд конфисковал здание школы в той же степени, в какой ранее ооно было отчуждено в пользу НКО.

Спренк поняла постановление по своему, сказав перед выездом: «Арестована только школьная недвижимость, а не инвентарь, но да, мы должны сдать дом с мебелью, чтобы можно было продолжать там деятельность, т.е. школьные доски, унитазы и так далее там долны быть».

Причину того, что волостное имущество осталось не арестованным, Министерство финансов обнаружило в школьных документах: 31 августа 2017 года НКО списало имущество. Уголовное дело в то время еще не было возбуждено. Однако против Спренк был подан иск по обвинению в насилии, из-за которого школа Краби закрылась на 2017/2018-й учебный год. Спренк выиграла это дело.