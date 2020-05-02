Министерство хочет избавиться от школьного здания, вокруг которого разгорелся скандал

Министерство финансов хочет избавиться от конфискованного здания вырумааской школы Краби, местные жители обеспокоены тем, что из здания была вывезена школьная мебель, пишет Postimees.
«Мы ничего не можем поделать со зданием школы», - подтвердила главный специалист Министерства финансов по связям с общественностью Кристина Хаавала. По ее словам, на здание могут претендовать как другие управляющие государственными активами, так и местное самоуправление. Если никто не хочет заполучить здание себе, школа будет продана.
Госимуществом школа Краби стала по решению суда: бывший директор школы Але Спренк была признана виновной в коррупционном преступлении, поскольку она дала указание бывшему волостному собранию Варсту принять решение о том, что школу и общежитие для учащихся следует подарить MTÜ Ostium. При этом Спренк одновременно возглавляла и волостное собрание и вышеупомянутую некоммерческую организацию.
Волость Рыуге, к которой присоединилась волость Варсту, вероятно, хочет вернуть здание школы, хотя совет еще не принял решение. «Интерес есть, - сказал волостной старейшина Рейн Лойк. - Оно произвело лучшее впечатление, нежели мы опасались. Конечно, 23-летний дом нуждается в ремонте, есть трещины из-за проседания, и крыша протекает».
«Дом был построен под школу. Жаль, что администраторо школы разорвал отношения с министерством (школа была закрыта 1 марта - ред.). В Эстонии существует потребность в школах с общежитием для проблемных детей», - отметил председатель волостного собрания Айгар Калк.
Живущий недалеко от Краби член волостного собрания Маргус Трейал , считает, что в здании мог бы разместиться волостной дом. «Много места, большой представительский зал, кухня, место в центре волости, и кроме того, нынешний волостной дом в Рыуге, размером с жилой дом для одной семьи, можно было бы продать по хорошей цене», - сказал он.
Суд принял решение оставить школьное общежитие двум бывшим членам волостного собрания Варсту, которые получили его в качестве подарка после того, как четыре года назад проголосовали за то, чтобы волость пожертвовала некоммерческому объединению треть своих балансовых активов.
За два года до того, как школа была передана в дар, муниципалитет бесплатно сдал ее в аренду НКО на 20 лет вместе с волостным имуществом, стоимость которого на тот момент составляла более 133 000 евро: газонокосилкой, мебелью, кухонным и офисным оборудованием и т.д.
Когда 4 апреля решение суда вступило в силу, жители села заметили, что школьная мебель вывозится на машинах. Они вызвали полицию, поскольку было известно, что школа конфискована вместе со всей мебелью.
В решении суда указывалось, что здание школы было конфисковано «вместе с его основными деталями и принадлежностями». Министерство, которое забрало собственность 21 апреля, получило от полиции только ключи от дома, которые были сданы на хранение. «Представитель государства может передать оставленные в здании школы вещи, которые не принадлежат государству, самому бывшему владельцу школы», - сказала пресс-секретарь полиции Керли Вирк.
В сущности, однако, государству не принадлежит ничего конкретного, поскольку нет списка конфискованного движимого имущества. «Ни в постановлении, ни в решении не указано, что можно считать необходимыми деталями и принадлежностями, поскольку это было бы нереально из-за большого количества вещей», - сказал Лыунаский окружной прокурор Аллар Нису, добавив, что суд конфисковал здание школы в той же степени, в какой ранее ооно было отчуждено в пользу НКО.
Спренк поняла постановление по своему, сказав перед выездом: «Арестована только школьная недвижимость, а не инвентарь, но да, мы должны сдать дом с мебелью, чтобы можно было продолжать там деятельность, т.е. школьные доски, унитазы и так далее там долны быть».
Причину того, что волостное имущество осталось не арестованным, Министерство финансов обнаружило в школьных документах: 31 августа 2017 года НКО списало имущество. Уголовное дело в то время еще не было возбуждено. Однако против Спренк был подан иск по обвинению в насилии, из-за которого школа Краби закрылась на 2017/2018-й учебный год. Спренк выиграла это дело.
Школьное здание Спренк предложила обратно волости уже в ноябре, но волость хотела получить решение суда. Сама Спренк не признала себя виновной в коррупции и отметила, что пошла на соглашение с судом, чтобы спасти себя.