Украинские сезонные работники все же смогут приехать в Финляндию на определенных условиях

Правительство Украины заявило в своем пресс-релизе о том, что оно планирует постепенно смягчать ограничения введенные из-за коронавируса.

По заявлению правительства, принимающая сторона должна гарантировать сезонным работникам трехмесячную трудовую занятость, услуги здравоохранения и достойную заработную плату.

На прошлой неделе правительство Украины сообщило, что граждане страны не смогут выехать за границу на сезонные работы. До этого заявления в Финляндию успели приехать около 200 украинцев, которые работают на финских фермах в основном прорабами.

Центральное объединение сельхозпроизводителей Финляндии MTK надеется, что финское правительство проведет на следующей неделе переговоры с украинским правительством по этому вопросу.