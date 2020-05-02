Украинские сезонные работники все же смогут приехать в Финляндию на определенных условиях

Украина рассматривает варианты, которые позволят украинским сезонным работникам выехать за рубеж. Об этом пишет финская газета Maaseudun tulevaisuus. Принимающая сторона должна гарантировать сезонным работникам трехмесячную трудовую занятость, услуги здравоохранения и достойную заработную плату, пишет Yle.
Правительство Украины заявило в своем пресс-релизе о том, что оно планирует постепенно смягчать ограничения введенные из-за коронавируса.
По заявлению правительства, принимающая сторона должна гарантировать сезонным работникам трехмесячную трудовую занятость, услуги здравоохранения и достойную заработную плату.
На прошлой неделе правительство Украины сообщило, что граждане страны не смогут выехать за границу на сезонные работы. До этого заявления в Финляндию успели приехать около 200 украинцев, которые работают на финских фермах в основном прорабами.
Центральное объединение сельхозпроизводителей Финляндии MTK надеется, что финское правительство проведет на следующей неделе переговоры с украинским правительством по этому вопросу.
В понедельник министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что продолжает прилагать усилия для того, чтобы украинские сезонные работники смогли приехать в Финляндию. По его словам, он неоднократно обсуждал этот вопрос со своим украинским коллегой.