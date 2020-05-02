Сб, 2.05.2020
Выбрасывайте прямо сейчас свое старое меню и начинайте готовить блюда, которые ваш потребитель действительно желает и готов покупать. Игорь Бурлаков
  • Rus.Postimees.ee
  • Работа
  • Украинские сезонные работники все же смогут приехать в Финляндию на определенных условиях
1

Украинские сезонные работники все же смогут приехать в Финляндию на определенных условиях

Строитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Konstantin Sednev

Украина рассматривает варианты, которые позволят украинским сезонным работникам выехать за рубеж. Об этом пишет финская газета Maaseudun tulevaisuus. Принимающая сторона должна гарантировать сезонным работникам трехмесячную трудовую занятость, услуги здравоохранения и достойную заработную плату, пишет Yle.

Правительство Украины заявило в своем пресс-релизе о том, что оно планирует постепенно смягчать ограничения введенные из-за коронавируса.

По заявлению правительства, принимающая сторона должна гарантировать сезонным работникам трехмесячную трудовую занятость, услуги здравоохранения и достойную заработную плату.

На прошлой неделе правительство Украины сообщило, что граждане страны не смогут выехать за границу на сезонные работы. До этого заявления в Финляндию успели приехать около 200 украинцев, которые работают на финских фермах в основном прорабами.

Центральное объединение сельхозпроизводителей Финляндии MTK надеется, что финское правительство проведет на следующей неделе переговоры с украинским правительством по этому вопросу.

В понедельник министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что продолжает прилагать усилия для того, чтобы украинские сезонные работники смогли приехать в Финляндию. По его словам, он неоднократно обсуждал этот вопрос со своим украинским коллегой.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ