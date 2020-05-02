Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Ситуация в Эстонии

За последние сутки в Эстонии был проанализировано 697 тестов на вирус COVID-19, из которых пять, то есть 0,7% показали положительный результат. Стало известно, что коронавирус забрал жизнь еще одного человека, а большинство новых зараженных зарегистрировано в Таллинне.

Со вчерашнего дня вновь разрешено находиться на спортивных и игровых площадках, а также заниматься на тренажерах на свежем воздухе, но там по-прежнему действуют правила о соблюдении дистанции и дезинфекции рук. Фотограф Postimees заснял, что сейчас происходит на вновь открытых для посетителей площадках.

Экономические последствия

Исполнительный директор Эстонского союза фирм недвижимости (EKFL) Тынис Рюйтель рассказал, что столичный рынок недвижимости, несомненно, ожидает спад. Но нынешний кризис будет не таким, как прежний: его главным отличием станет скорость.

А эксперт из бюро недвижимости сообщил, что в апреле было совершено мало сделок с недвижимостью, однако цены остаются стабильными.

Многие страны мира сейчас на карантине, люди сидят дома и тратят меньше, из-за чего многие коммерческие компании оказались на грани банкротства. Но главные гиганты индустрии высоких технологий, похоже, проходят глобальный кризис с минимальными потерями. Мало того - возможно, в конечном счете кризис лишь сделает их еще сильнее и влиятельнее.

За рубежом

В США разрешили лечить COVID-19 экспериментальным препаратом, но полноценных данных об его эффективности пока нет.

Коронавирус добрался до правительства России: сначала заболел премьер-министр, а теперь у главы Минстроя и его заместителя диагноз COVID-19 был подтвержден по результатам компьютерной томографии (КТ).

А в это время Россия вышла на седьмое место в мире по числу зараженных COVID-19: за последние сутки подтверждено 9623 случая коронавируса в 83 регионах.

Несмотря на то, что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус точно так же опасен и для них. Так, в РФ сообщили, что в стране растет число заразившихся коронавирусом детей, два ребенка умерли, а 11 детей находятся сейчас в тяжелом состоянии.

Не только о COVID-19

Сегодня до полудня автомобиль BMW попал в тяжелое ДТП, двое погибли и еще двое пострадали.

Стали известны подробности нападения на надзирателя в тюрьме. Оказывается, эстонский серийный убийца получил инструкции, как совершить жестокое преступление, через канализацию.