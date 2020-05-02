Набирающему популярность порту на лето нужен капитан, вместе с работой предлагается жилье

В обязанности подыскиваемого капитана порта входит организация безопасного движения судов и швартовки в Орьяку, содержание порта в порядке и ознакомление посетителей порта с достопримечательностями Хийумаа, сообщает фонд на страницах Кярдлаского порта и волости Хийумаа в соцсетях.

Работа капитана порта продлится с 15 мая до конца августа, при необходимости капитан порта также получит жилье в порту. Фонд не публикует предложение о заработной плате, но ожидает запросов на зарплату от кандидатов.

В прошлом году порт Орьяку получил широкомасштабное расширение: на юго-восточном берегу порта был построен новый портовый бассейн, а береговая линия была приведена в порядок. Порт для прогулочных судов Орьяку, расположенный на полуострове Кассари на Хийумаа, является одним из четырех небольших портов, управляемых созданным волостью Хийумаа фондом. Также фонду принадлежат порт Кярдла, малый порт Сыру и реконструируемый яхтенный порт Ристна.

Причал для судов в деревне Орьяку был издавна, и согласно одной из теорий, Орьяку назван в честь рынка невольников, который когда-то работал в порту. Уцелевшие до настоящего времени волнорезы были построены в порту еще до Первой мировой войны, когда Россия решила построить в Орьяку базу миноносцев.