Набирающему популярность порту на лето нужен капитан, вместе с работой предлагается жилье

Cозданный волостью Хийумаа Фонд управления портами ищет капитана порта Орьяку на летний навигационный сезон, пишет Postimees.
В обязанности подыскиваемого капитана порта входит организация безопасного движения судов и швартовки в Орьяку, содержание порта в порядке и ознакомление посетителей порта с достопримечательностями Хийумаа, сообщает фонд на страницах Кярдлаского порта и волости Хийумаа в соцсетях.
Работа капитана порта продлится с 15 мая до конца августа, при необходимости капитан порта также получит жилье в порту. Фонд не публикует предложение о заработной плате, но ожидает запросов на зарплату от кандидатов.
В прошлом году порт Орьяку получил широкомасштабное расширение: на юго-восточном берегу порта был построен новый портовый бассейн, а береговая линия была приведена в порядок. Порт для прогулочных судов Орьяку, расположенный на полуострове Кассари на Хийумаа, является одним из четырех небольших портов, управляемых созданным волостью Хийумаа фондом. Также фонду принадлежат порт Кярдла, малый порт Сыру и реконструируемый яхтенный порт Ристна.
Причал для судов в деревне Орьяку был издавна, и согласно одной из теорий, Орьяку назван в честь рынка невольников, который когда-то работал в порту. Уцелевшие до настоящего времени волнорезы были построены в порту еще до Первой мировой войны, когда Россия решила построить в Орьяку базу миноносцев.
В советское время в Орьяку располагалось рыбное производство рыболовецкого колхоза Hiiu Kalur, при котором был также основан яхт-клуб. В настоящее время здания рыбной промышленности и западного портового бассейна находятся в частной собственности, и рыба там больше не обрабатывается. Хийумааcкие рыбаки используют центральный бассейн порта для хранения своих рыбацких лодок и вывоза рыбы на сушу, а в распоряжении любителей увеселительных морских прогулок имеется восточная часть порта, где находятся портовый офис, магазин, кафе и концертный зал.