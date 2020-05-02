Фото: неплохой дом для самоизоляции

Современное здание демонстрирует способность архитектуры реагировать на климатическое и природное разнообразие. Этот дом является частью пейзажа и хорошо взаимодействует с песчаными дюнами.

ФОТО: hqroom.ru

Резиденция поделена на два основных элемента (дневной и спальный блоки) с 3-метровым раздвоенным входом. Этот вестибюль ведет на 24-метровую террасу со ступенями, ведущими вниз. Фасад из стекла и металла обращен на юго-запад и позволяет ощутить единение с природой, впитать пейзаж песчаных дюн.

ФОТО: hqroom.ru

Оставшаяся часть фасада дома оснащена защитой от дождя в виде поворотных и откидных экранов, которые позволяют северному свету проникать в интерьер. Вторая терраса содержит зону отдыха на свежем воздухе и бассейн.