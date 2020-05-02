Фото: неплохой дом для самоизоляции

Архитекторы Woods Bagot спроектировали особняк площадью 360 квадратных метров в прибрежном посёлке Сейнт Эндрюс Бич в Австралии, рассказывает HQRoom.
Современное здание демонстрирует способность архитектуры реагировать на климатическое и природное разнообразие. Этот дом является частью пейзажа и хорошо взаимодействует с песчаными дюнами.
Резиденция поделена на два основных элемента (дневной и спальный блоки) с 3-метровым раздвоенным входом. Этот вестибюль ведет на 24-метровую террасу со ступенями, ведущими вниз. Фасад из стекла и металла обращен на юго-запад и позволяет ощутить единение с природой, впитать пейзаж песчаных дюн.
Оставшаяся часть фасада дома оснащена защитой от дождя в виде поворотных и откидных экранов, которые позволяют северному свету проникать в интерьер. Вторая терраса содержит зону отдыха на свежем воздухе и бассейн.
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