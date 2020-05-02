СМОТРИТЕ ⟩ Находчивые соседи придумали, как вместе выпить пива, не нарушая дистанции

Жители Великобритании Пол Хортон и Энтони Данн являются соседями в течение последних 20 лет. За эти годы мужчины привыкли посещать вместе соседний паб, пишет dailymail.co.uk. К сожалению, из-за чрезвычайного положения на этих посиделках был поставлен крест.

Друзья не стали ждать, когда пандемия закончится, и проявили инициативу. Они вырезали часть забора, приделали к полотну петли и ножки, и получился довольно обширный стол, на котором уместились оба соседа, пиво и закуски. При этом между друзьями - те самые обязательные два метра.