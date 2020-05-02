Сб, 2.05.2020
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  • Находчивые соседи придумали, как вместе выпить пива, не нарушая дистанции

СМОТРИТЕ ⟩ Находчивые соседи придумали, как вместе выпить пива, не нарушая дистанции

Naabrimehed leidsid isevärki viisi, kuidas koos õlut libistada.

ФОТО: Jamie Hurton/Will Mellor/Facebook

Соседи разобрали часть забора, превратив его в складной стол, и уселись за него выпить пива, не нарушая социальную дистанцию, передает Kodustiil.

Жители Великобритании Пол Хортон и Энтони Данн являются соседями в течение последних 20 лет. За эти годы мужчины привыкли посещать вместе соседний паб, пишет dailymail.co.uk. К сожалению, из-за чрезвычайного положения на этих посиделках был поставлен крест. 

Друзья не стали ждать, когда пандемия закончится, и проявили инициативу. Они вырезали часть забора, приделали к полотну петли и ножки, и получился довольно обширный стол, на котором уместились оба соседа, пиво и закуски. При этом между друзьями - те самые обязательные два метра. 

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