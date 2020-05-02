Эстонский архиепископ призвал выразить протест против коронавирусных ограничений

«Звон колоколов будет обретать смысл, исходя из действий правительства республики. Когда мы получим сообщение о том, что мы можем снова позвать людей на богослужения и стать частью таинства, соблюдая особые условия, такие как правило 2 + 2, обязанность дезинфекции и т.д, колокола будут звенеть в знак благодарности и радости. Пока же разрешения на проведение публичных богослужений церквям не дадут, колокола будут звучать в предстоящую неделю как мирная, но эффективная демонстрация, отмечающая готовность церкви и прихожан собираться для богослужений», - написал архиепископ.

В своем обращении Урмас Вийльма заявил, что в условиях чрезвычайного положения, объявленного в Эстонской Республике в связи с коронавирусом COVID-19, перерыв в совершении богослужений и таинства причастия в наших церквях продолжался ровно пятьдесят дней.

«Церкви действовали в отношении распоряжений с уважением и тщательно соблюдали все установленные требования по предотвращению заражений; службы проводились в церквях только при участии духовенства, а прихожане могли принять участие в службах лишь через интернет или телевизионные трансляции», - сказал Вийльма.

Архиепископ сказал, что в ситуации, когда во многих сферах жизни строгие правила, установленные для чрезвычайного положения, начали официально смягчать, он вместе с другими эстонскими церковными лидерами сделал премьер-министру очень конкретные предложения о том, когда церковь могла бы возобновить богослуженияя, но, хотя к этим предложениям отнеслись с уважением и пониманием, от правительства не было получено четкого сообщения о том, когда пауза в богослужениях для прихожан может закончиться.

«Надежда - одна из христианских добродетелей, и мы разделяем ее», - сказал архиепископ, добавив: «Я все же думаю, что настало время для нас, христиан, чтобы наши голоса прозвучали чуть громче. Когда началось чрезвычайное положение, я объявил шесть дней молитвы со звонком в колокола в течение трех недель подряд по средам и пятницам в 12 часов дня и 3 часа дня. Это были молитвенные колокола, которые, по возможности, сопровождались конкретными чтениями Библии и моментами молитвы. Теперь, когда есть убеждение в том, что в ситуации последовательного преодоления кризиса приходы могли бы начать вновь собираться на богослужения, пришло время подать сигнал колоколами".