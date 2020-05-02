Собянин: COVID-19 заражены два процента жителей Москвы. Это более 250 000 человек

Точных цифр градоначальник не назвал. По оценке Росстата, численность постоянного населения Москвы на 1 января 2020 года составляла 12 678 079 человек. Таким образом, 2 процента от этого числа - это 253,5 тысячи человек.

По последним данным федерального оперативного штаба, общее число подтвержденных случаев коронавируса в России составляет 124 054. По этому показателю РФ находится уже на седьмом месте в мире, обогнав Китай, Иран и Турцию. В Москве за последние сутки, по официальной статистике, выявили 5358 новых случаев COVID-19, а всего в российской столице к настоящему моменту зафиксировано 62 658 заболевших.

Глава инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников, комментируя слова Собянина, уточнил изданию "Подъём", что речь идет о "реальном количестве" заразившихся согласно математическим прогнозам, основанным на числе проведенных тестов.

"Надо понимать, о каких цифрах идет речь. Реального количества никто не знает, кроме Господа Бога. Мы говорим о числе выявленных пациентов по количеству проведенных тестов. Но даже ребенку понятно, что количество зараженных на самом деле в десятки раз превышает. Поэтому существуют определенные математические модели, по которым во всем мире пытаются посчитать инфицирование. Общая позиция такова: в 10-20 раз больше, чем оттестированных. Это чтобы представлять охват", - сказал Мясников.

Собянин сообщил, что в российской столице удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции. "По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры. И это огромный плюс, поскольку позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам. Именно поэтому количество тяжело больных растет не так значительно, как могло бы быть при более плохом сценарии", - пишет мэр.

По его словам, за последние недели городские поликлиники кратно увеличили диагностику коронавируса методами компьютерной томографии. В этих целях были созданы 45 амбулаторных центров, работающих режиме 24/7, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта.

Число лабораторных тестов по сравнению с мартом увеличилось в пять раз благодаря тому, что выросли мощности федеральных лабораторий, расширены возможности городских лабораторий и подключены частные лаборатории, добавил Собянин. С 30 апреля число лабораторных тестов увеличилось еще в два раза - до 40 тысяч ПЦР-исследований в сутки.

Также с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов, что позволило "оперативно проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные". В 10 раз за последнюю неделю увеличился объем экспресс- тестов на антитела.

Тем не менее, по словам Собянина, "очевидно, что угроза нарастает". В связи с этим мэр снова призвал москвичей относиться к мерам самоизоляции максимально ответственно.