Собянин: COVID-19 заражены два процента жителей Москвы. Это более 250 000 человек

По результатам скрининговых исследований различных групп населения реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы, сообщил в своем блоге столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, это "минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией", пишет Newsru.com.
Точных цифр градоначальник не назвал. По оценке Росстата, численность постоянного населения Москвы на 1 января 2020 года составляла 12 678 079 человек. Таким образом, 2 процента от этого числа - это 253,5 тысячи человек.
По последним данным федерального оперативного штаба, общее число подтвержденных случаев коронавируса в России составляет 124 054. По этому показателю РФ находится уже на седьмом месте в мире, обогнав Китай, Иран и Турцию. В Москве за последние сутки, по официальной статистике, выявили 5358 новых случаев COVID-19, а всего в российской столице к настоящему моменту зафиксировано 62 658 заболевших.
Глава инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников, комментируя слова Собянина, уточнил изданию "Подъём", что речь идет о "реальном количестве" заразившихся согласно математическим прогнозам, основанным на числе проведенных тестов.
"Надо понимать, о каких цифрах идет речь. Реального количества никто не знает, кроме Господа Бога. Мы говорим о числе выявленных пациентов по количеству проведенных тестов. Но даже ребенку понятно, что количество зараженных на самом деле в десятки раз превышает. Поэтому существуют определенные математические модели, по которым во всем мире пытаются посчитать инфицирование. Общая позиция такова: в 10-20 раз больше, чем оттестированных. Это чтобы представлять охват", - сказал Мясников.
Собянин сообщил, что в российской столице удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции. "По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры. И это огромный плюс, поскольку позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам. Именно поэтому количество тяжело больных растет не так значительно, как могло бы быть при более плохом сценарии", - пишет мэр.
По его словам, за последние недели городские поликлиники кратно увеличили диагностику коронавируса методами компьютерной томографии. В этих целях были созданы 45 амбулаторных центров, работающих режиме 24/7, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта.
Число лабораторных тестов по сравнению с мартом увеличилось в пять раз благодаря тому, что выросли мощности федеральных лабораторий, расширены возможности городских лабораторий и подключены частные лаборатории, добавил Собянин. С 30 апреля число лабораторных тестов увеличилось еще в два раза - до 40 тысяч ПЦР-исследований в сутки.
Также с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов, что позволило "оперативно проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные". В 10 раз за последнюю неделю увеличился объем экспресс- тестов на антитела.
Тем не менее, по словам Собянина, "очевидно, что угроза нарастает". В связи с этим мэр снова призвал москвичей относиться к мерам самоизоляции максимально ответственно.
В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается и за прошедшие сутки составило 5358. При этом число госпитализаций остается на прежнем уровне - около 1700 пациентов в день. Число пациентов, направляемых на диагностику в КТ-центры, остается на уровне 3,5 - 4 тысяч в сутки.
"Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов", - говорится на сайте департамента со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице РФ.
Расширение тестирование позволяет выявлять все больше бессимптомных носителей инфекции и вовремя изолировать их. "Отсутствие роста госпитализаций говорит о том, что у большинства москвичей вирус удается обнаружить на ранних стадиях и не допустить ухудшения состояния", - сообщили в Депздраве.
По данным ведомства, с 25 апреля в Москве было сделано 175 тысяч экспресс-тестов на иммуноглобулин, проверяющий наличие антител к вирусу в организме, среди пациентов поликлиник и больниц, в том числе некоронавирусных. У пациентов с положительным результатом, то есть потенциально инфицированных, дополнительно брался мазок для проведения ПЦР-диагностики. "Это позволило быстро выявлять бессимптомных заболевших и вовремя принять меры. Количество пациентов без признаков заболевания растет и сегодня составляет около 50%", - говорится в сообщении.
Рост числа заболевших в оперативном штабе связывают именно с увеличением скорости подтверждения положительных результатов на COVID-19.
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что Россия в последние недели практически находилась на плато по числу новых случаев COVID-19, и добавила, что, исходя из опыта других стран, после выхода на плато могут происходить колебания в числе заразившихся.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в свою очередь отметила, что в ходе пандемии может быть несколько плато. По ее словам, линия по заболеваемости коронавирусом в РФ, и в Москве в частности, "выравнивается, но это еще не плато в любом случае".
Минздрав РФ считает, что пока нет оснований говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя. Вирус продолжает активно распространяться, сохраняется высокая вероятность заражения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что рост числа новых случаев заболевания в России может быть следствием нарушения режима самоизоляции.