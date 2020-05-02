Сб, 2.05.2020
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Акции Tesla подешевели за день на 15 миллиардов долларов: виноват сам Илон Маск

Илон Маск.

ФОТО: JOE SKIPPER/REUTERS

Стоимость акций компании Tesla резко упала после того, как ее глава Илон Маск в пятницу, 1 мая, заявил на своей странице в Twitter, что считает ее завышенной. "Цена акций Tesla слишком высока, по моему мнению", - написал предприниматель, передает DW.

По данным онлайн-издания marketwatch, при открытии торгов 1 мая акции Tesla Inc. торговались по 755 долларов за штуку. Однако после высказывания Маска стоимость ценных бумаг компании резко упала. На момент закрытия торгов цена акций Tesla составляла 701 доллар за штуку. По сравнению с моментом окончания торгов 30 апреля к моменту окончания торгов 1 мая рыночная стоимость компании Tesla понизилась на 15 млрд долларов - до 129, 3 млрд долларов, указывает издание.

Также вчера основатель компании SpaceX заявил, что продаст почти все свои вещи. «Я продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома», — написал Маск в Twitter.

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