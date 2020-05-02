Акции Tesla подешевели за день на 15 миллиардов долларов: виноват сам Илон Маск

По данным онлайн-издания marketwatch, при открытии торгов 1 мая акции Tesla Inc. торговались по 755 долларов за штуку. Однако после высказывания Маска стоимость ценных бумаг компании резко упала. На момент закрытия торгов цена акций Tesla составляла 701 доллар за штуку. По сравнению с моментом окончания торгов 30 апреля к моменту окончания торгов 1 мая рыночная стоимость компании Tesla понизилась на 15 млрд долларов - до 129, 3 млрд долларов, указывает издание.