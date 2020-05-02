Прийт Хыбемяги: глава Департамента здоровья должна взять на себя всю ответственность

Министерство социальных дел может и отложить решение вопроса до окончания кризиса, но отказ от ответственности оставляет плохое впечатление о департаменте и министерстве, считает Хыбемяги.

Журналист напомнил, что на этой неделе, во второй раз за время кризиса, Юри Ратас сказал, что не удовлетворен деятельностью Департамента здоровья. Однако Ратас не счел целесообразным заменить Мерике Юрило.

Хыбемяги в эфире программы Keskpäevatund раскритиковал заявление Юрило о том, что возможные последствия матча по волейболу на Сааремаа нельзя было предвидеть, потому что никто в Европе якобы в то время ещене знал о вирулентности вируса. "Что это за чушь?" - спросил Хыбемяги.

«В Италии, в районе Милана, [вирус] бушевал. К тому времени район Милана был закрыт. Крупные газеты по всему миру написали, а гендиректор нашего Департамента здоровья говорит, что никто в Европе, ни во Всемирной организации здравоохранения, ни в Европейском инфекционном центре, не знал о вирулентности вируса? Это неправда! Это гнусная ложь, и такие люди не должны работать в таком месте", - считает Хыбемяги.

Департамент здоровья парирует критику его деятельности аргументами, что они уже все знали заранее. Уже в феврале имелись модели, которые предсказывали плохую судьбу Эстонии. Сегодня во всех пресс-релизах департамента говорится, что они сознательно приняли обнадеживающий тон для общества, добавил исследователь Марек Странберг к словам Хыбемяги. Он не считает соответствующую риторику адекватной, потому что успокаивающие заявления Департамента здоровья помешали обществу принять решения, которые могли бы прийти раньше.

«Теперь следующий вопрос заключается в том, что, когда все начинает успокаиваться, и мы спрашиваем, что думает Департамент здоровья, в ответ говорят, что не стоит слишком беспокоиться. Здесь также нет обязанности носить маски для лица и использовать методы, которые доказали свою ценность в других местах, потому что у нас недостаточно научной базы, чтобы утверждать, что закрытое лицо и рот защищают нас и других от вирусов. Это невероятный бред", - раскритиковал Страндберг.

Первыми в правительстве, кто начал критиковать Департамент здоровья, были представители EKRE, но теперь уже большая часть правительства недовольна деятельностью ведомства, сообщил журналист Урмас Яагант. Описывая настроение политиков, он указал, что к бедам департамента приписывают абсолютно все, начиная от волейбольных матчей на Сааремаа и заканчивая неспособностью дать конкретные ответы в правительственной комиссии. Можно предсказать, что, даже если во время кризиса не произойдет никаких изменений, Департамент здороья будет ожидать смена руководства или структурные реформы.

Волостной старейшина Сааремаа Мадис Каллас взял на себя политическую ответственность и подал в отставку, отметил Хыбемяги, по мнению которого, Юрило должна поступить так же, поскольку подчиненные ей учреждение не помешало итальянским волейболистам попасть на Сааремаа в начале пандемии.