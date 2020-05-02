Сб, 2.05.2020
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Власти США предрекают осенью вторую волну коронавируса

Donald Trump ja Anthony Fauci 16. aprillil Valges Majas koroonaviiruse teemalisel pressikonverentsil, kus räägiti ka koroonapiirangute leevendamisest

ФОТО: LEAH MILLIS/REUTERS/SCANPIX

В США осенью этого года может произойти вторая вспышка коронавируса COVID-19, однако граждане к ней будут лучше подготовлены. Об этом в рамках брифинга целевой группы по коронавирусу в Белом доме заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

По словам инфекциониста, коронавирус носит цикличный характер и вернется осенью благодаря легкости передачи от человека к человеку.

Фаучи считает, что вторая вспышка окажется «другой игрой с мячом» по сравнению с тем, с чем страна сталкивается сейчас. Он пояснил, что к тому времени многое будет совсем другим, например способность заглушить вирус и проводить тестирование.

«То, что мы переживаем сейчас, больше, чем просто извлеченные уроки. Это будут вещи, которые у нас есть в наличии, коих у нас не было раньше», — сказал инфекционист.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова к возможному повторению вспышки COVID-19. «Мы готовы. Надеюсь, этого не произойдет, но мы готовы», — отметил он.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, на территории США число заразившихся COVID-19 превышает 163 тыс. человек. Жертвами коронавируса стали более 3 тыс. человек. Сильнее всего от него пострадали штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси.

По числу заболевших США занимают первое место в мире, тогда как по числу скончавшихся лишь шестое. По показателю смертности на первой строчке находится Италия, далее следуют Испания, Китай, Иран и Франция.

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