Власти США предрекают осенью вторую волну коронавируса

По словам инфекциониста, коронавирус носит цикличный характер и вернется осенью благодаря легкости передачи от человека к человеку.

Фаучи считает, что вторая вспышка окажется «другой игрой с мячом» по сравнению с тем, с чем страна сталкивается сейчас. Он пояснил, что к тому времени многое будет совсем другим, например способность заглушить вирус и проводить тестирование.

«То, что мы переживаем сейчас, больше, чем просто извлеченные уроки. Это будут вещи, которые у нас есть в наличии, коих у нас не было раньше», — сказал инфекционист.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова к возможному повторению вспышки COVID-19. «Мы готовы. Надеюсь, этого не произойдет, но мы готовы», — отметил он.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, на территории США число заразившихся COVID-19 превышает 163 тыс. человек. Жертвами коронавируса стали более 3 тыс. человек. Сильнее всего от него пострадали штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси.