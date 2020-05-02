«Чума на три прибалтийские хаты»: что пишут в России об Эстонии и Латвии во времена Covid-19

"Возвращение Латвии к России: коронавирус расставляет все по своим местам". Такой заголовок был дан статье, которую опубликовал о Латвии расположенный в России портал RuBaltic.ru.
В статье в утвердительной форме сообщается, что пандемия оборачивается тотальной катастрофой для экономики Латвии и единственная возможность для Латвии выжить в новых реалиях — возвращение к стратегическому сотрудничеству с Россией.
И в других провластных СМИ соседнего государства Латвия изображается неспособной сопротивляться ущербу, нанесенному болезнью, обосновывая это преувеличенными, вырванными из контекста лживыми утверждениями.
Россия как спасительный круг - без какого-либо обоснования
Как уже писал Re:Check, называющий себя аналитическим порталом RuBaltic.ru регулярно публикует ложную и выдуманную информацию о Латвии и других странах, и эта статья не стала исключением. Будущее Латвии в России обосновано и без того слабой экономической и демографической ситуацией в стране.
"Удельный вес поколения старше 65 превышает 35% от общего числа, а ежегодные европейские дотации в бюджет страны составляют порядка 15–20% ее ВВП и колеблются от 1,5 до 2 млрд евро", - пишет RuBaltic.ru.
Все это неправда. На самом деле в Латвии старше 65 лет не 35, а около 20% населения.
В свою очередь, согласно данным Министерства финансов, взносы в различные проекты Евросоюза, например, в 2018 году составили 1,1 миллиард евро или чуть больше 4% от ВВП Латвии, вместо указанных 15-20%.
Еще один аргумент RuBaltic.ru заключается в том, что прогнозируемое падение ВВП Латвии в 2020 году составит 5%, возрастет безработица и дефицит бюджета, однако в статье умалчивается, что такой же сценарий Россия предусматривает и для себя.
Следует напомнить, что это не единственный пример, когда Covid-19 дал новую возможность приближенным к Кремлю комментаторам использовать Россию в качестве потенциального спасителя Латвии.
Re:Check уже писал, что пару недель назад латвийские порталы на русском языке Press и BB опубликовали интервью с признанным российским правительством экономистом Михаилом Хазиным, который сказал, что единственный шанс для Латвии - найти убежище у России.
У его заявления, что Россия пострадает от пандемии меньше, чем Европейский союз, нет никаких обоснований: в России, которую изначально подозревали в сокрытии истинных масштабов болезни, к концу апреля умерли около 1000 человек, президент Владимир Путин продлил выходные до 11 мая, и эксперты прогнозируют беспрецедентное негативное влияние на экономику страны.
Чума на три прибалтийские хаты - экономику разрушат реэмигранты
Огромную безработицу Латвии, Литве и Эстонии предписывает еще один якобы аналитический портал "Фонд стратегической культуры". Заголовок статьи - "Чума на три прибалтийские хаты - со всех вокзалов поезда везут домой реэмигрантов".
В ней главным ужасом представлена предстоящая волна реэмигрантов, или людей, которые вернутся, потеряв свои рабочие места в Западной и Северной Европе, и у которых не найдется работы и на родине. Схоже высказывается и автор уже упоминавшегося RuBaltic.ru, намекая на то, что вернуться могут 13-15 тысяч или приблизительно один небольшой городок рабочих и их семей.
Ни в одной статье не говорится, что в последние годы уровень безработицы в Латвии значительно снизился, а нехватка работников в ряде секторов мешает экономическому росту.
Следует отметить, что, согласно информации Министерства иностранных дел, с начала кризиса до 22 апреля желание вернуться в Латвию высказали около 4000 человек, и министерство такому количеству людей и помогло. Не все эти люди работали за границей.
В статье "Фонда стратегической культуры", которую опубликовали и другие российские порталы, ложно утверждается, что социальное напряжение в Латвии усиливают забастовки из-за невыплаченных вовремя зарплат. В качестве единственного примера приводится крупнейшее логистическое предприятие Литвы Girteka Logistics, водители которого один день бастовали из-за снижения заработной платы.
"Спасибо VID, я ем в кредит" - в Латвии людей не поддерживают
"Спасибо VID, я ем в кредит. Как Латвия переживает пандемию коронавируса". Статья с таким заголовком была опубликована на этой неделе в российском издании "Аргументы и Факты", которое косвенно принадлежит правительству Москвы.
Говоря о ситуации в предпринимательстве, в статье перечисляются только негативные решения - какие крупные компании уволили сотрудников и скольким из них было отказано в выплате пособий по простою.
Рассказывается, что министр благосостояния якобы предложила уволить всех сотрудников туристических компаний, которые, таким образом, получат не 700 евро в качестве пособия по простою, а только 180 евро в виде пособия по безработице.
Латвийские СМИ, пишущие на русском, сообщали иначе - что в одном из интервью министр рекомендовала не откладывать увольнение людей и возможность для них получать пособия по безработице, поскольку вполне вероятно, что ситуация в этом секторе значительно не улучшится через пару месяцев.
Неправда и то, что пособие по безработице составляет всего 180 евро, поскольку его размер зависит от социальных взносов.
В свою очередь, 180 евро - это новая поддержка для тех, чьи пособия по безработице истекают во время кризиса, а новая работа еще не найдена.
Следует отметить, что автор статьи Санта Малиновска после публикации написала в Facebook, что редакция без ее ведома удалила из статьи несколько фрагментов. Также сменили и заголовок, ее версией был "Латвия: без паники, но соблюдая дистанцию".
В свою очередь, в разделе, посвященном дистанционному обучению, пропал текст о том, что мобильные компании предоставили 500 бесплатных устройств детям, у которых их не было. Re:Check пытался связаться с автором статьи в Facebook, но не получил ответа.
"Ну, переведи, что они хотят!" - русскоязычные якобы забыты
Особое внимание российские СМИ уделяют дискриминации и дополнительным трудностям русскоязычных учеников в условиях дистанционного обучения. В статье издания "Аргументы и факты" упоминается письмо лидеров Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяны Жданок и Мирослава Митрофанова правительству Латвии с просьбой разрешить русскоязычным детям во время кризиса учиться на родном языке, чтобы у них не было двойной нагрузки.
Люди, опрошенные для статьи, в то же время не так критичны. Ученица 11-го класса отмечает, что задания, присланные на латышском языке, понимает без словаря, но обучение в целом занимает больше времени, потому что задают больше. Отец первоклассницы, в свою очередь, рассказал, что сами задания - на латышском языке, а пояснения, как их выполнять - на русском. Поскольку они с женой знают латышский язык, они могут объяснить ребенку, но для тех, кто не понимает латышский язык, это сложно.
Этой теме также посвящен сюжет на телевидении IZ.RU, которое создает редакция газеты "Известия" совместно с телеканалом REN TV.
В нем о трудностях в своей семье рассказывает одна из бывших лидеров РСЛ Евгения Крюкова и журналист российского пропагандистского канала Sputnik в Латвии Владимир Дорофеев. Их род деятельности в сюжете не упоминается, оба представлены только как родители.
"Ну, переведи, что они хотят. Какое слово ты не понимаешь?" так своему ребенку в сюжете говорит Крюкова. Ребенок отвечает, что все, и автор сюжета заключает, что русские семьи полностью перестали понимать, чего хотят латышские учителя, а правительство Латвии травму этих детей не понимает.
Дорофеев в свою очередь отмечает в сюжете, что школьные задания можно присылать на русском языке, и министерство этого не запрещает, но это не делается.
В сюжете это больше не обсуждается, нет и объяснений школы или Министерства образования, только напоминание о ранее организованном РСЛ митинге, а как решение предложен путь, выбранный Крюковой. А именно - семье стало намного легче, когда дети перешли в школу дистанционного обучения (скорее всего, в России), но это дорого.
Пожилые люди оставлены без здравоохранения
В другом материале освещаются проблемы в сфере здравоохранения, необоснованно утверждая, что система в Латвии не готова к масштабу болезни. Статье, основанной на сюжете российского телевидения НТВ, дан заголовок "Эпидемия COVID-19: в Латвии и Литве пожилые люди остались без медицинской помощи".
Для таких утверждений в сюжете нет никаких оснований, по крайней мере, в отношении Латвии. Оно основано на вспышке в литовском городе Укмерге, где умерли три человека и заболели несколько врачей, после чего 240 врачей самоизолировались. Это привело к значительной нехватке медицинского персонала в больнице Укмерге.
НТВ также упоминает о больных врачах в латвийском городе Резекне, хотя ситуация там была не столь опасной, как в Литве, и люди не остались без медпомощи. В сюжете говорится о нехватке врачей в Латвии в целом, и для дополнительной аргументации приводится интервью бывшего президента Латвийского общества врачей Петериса Апиниса, хотя он говорил о возможном выгорании, а не об оставлении больных без медпомощи во время Covid-19.
В сюжете не сообщается, что распространенность болезни в Латвии относительно ниже, чем в соседних странах и во многих других странах Европы. Не упоминается и то, что в Латвии ограничения против распространения Covid-19 далеко не самые строгие.