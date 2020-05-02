«Чума на три прибалтийские хаты»: что пишут в России об Эстонии и Латвии во времена Covid-19

Люди, опрошенные для статьи, в то же время не так критичны. Ученица 11-го класса отмечает, что задания, присланные на латышском языке, понимает без словаря, но обучение в целом занимает больше времени, потому что задают больше. Отец первоклассницы, в свою очередь, рассказал, что сами задания - на латышском языке, а пояснения, как их выполнять - на русском. Поскольку они с женой знают латышский язык, они могут объяснить ребенку, но для тех, кто не понимает латышский язык, это сложно.

Этой теме также посвящен сюжет на телевидении IZ.RU, которое создает редакция газеты "Известия" совместно с телеканалом REN TV.

В нем о трудностях в своей семье рассказывает одна из бывших лидеров РСЛ Евгения Крюкова и журналист российского пропагандистского канала Sputnik в Латвии Владимир Дорофеев. Их род деятельности в сюжете не упоминается, оба представлены только как родители.

"Ну, переведи, что они хотят. Какое слово ты не понимаешь?" так своему ребенку в сюжете говорит Крюкова. Ребенок отвечает, что все, и автор сюжета заключает, что русские семьи полностью перестали понимать, чего хотят латышские учителя, а правительство Латвии травму этих детей не понимает.

Дорофеев в свою очередь отмечает в сюжете, что школьные задания можно присылать на русском языке, и министерство этого не запрещает, но это не делается.

В сюжете это больше не обсуждается, нет и объяснений школы или Министерства образования, только напоминание о ранее организованном РСЛ митинге, а как решение предложен путь, выбранный Крюковой. А именно - семье стало намного легче, когда дети перешли в школу дистанционного обучения (скорее всего, в России), но это дорого.

Пожилые люди оставлены без здравоохранения

В другом материале освещаются проблемы в сфере здравоохранения, необоснованно утверждая, что система в Латвии не готова к масштабу болезни. Статье, основанной на сюжете российского телевидения НТВ, дан заголовок "Эпидемия COVID-19: в Латвии и Литве пожилые люди остались без медицинской помощи".

Для таких утверждений в сюжете нет никаких оснований, по крайней мере, в отношении Латвии. Оно основано на вспышке в литовском городе Укмерге, где умерли три человека и заболели несколько врачей, после чего 240 врачей самоизолировались. Это привело к значительной нехватке медицинского персонала в больнице Укмерге.

НТВ также упоминает о больных врачах в латвийском городе Резекне, хотя ситуация там была не столь опасной, как в Литве, и люди не остались без медпомощи. В сюжете говорится о нехватке врачей в Латвии в целом, и для дополнительной аргументации приводится интервью бывшего президента Латвийского общества врачей Петериса Апиниса, хотя он говорил о возможном выгорании, а не об оставлении больных без медпомощи во время Covid-19.