В Швеции коэффициент заражения COVID-19 остается ниже 1,0

"Это означает, что пандемия постепенно отступает", - пояснил эксперт.

Если коэффициент R ниже 1,0, это означает, что один носитель вируса в среднем заражает меньше одного человека, благодаря чему общее количество пациентов с коронавирусом в стране сокращается.

В борьбе с коронавирусной инфекцией Швеция выбрала нестандартный путь. В отличие от большинства других государств, королевство отказалось от жестких мер по самоизоляции и закрытия на карантин школ и детских садов, призывая граждан вместо этого проявлять благоразумие и соблюдать социальную дистанцию. При этом ученики старших классов и студенты все-таки занимались удаленно.

По данным Управления общественного здравоохранения Швеции, в начале апреля коэффициент R составлял в стране 1,4. С 10 по 20 апреля этот показатель находился стабильно на уровне 1,0, а с 21 апреля начал постепенно снижаться. По последним данным, коэффициент R в Швеции составляет сейчас 0,85.