Очки шпиона. ФОТО: ZionEyez

Как сообщил Би-би-си высокопоставленный представитель американских спецслужб, иностранные шпионы активно интересуются работами по созданию вакцины от коронавируса, которые ведутся в США.

Директор Национального центра контрразведки и безопасности Билл Эванина рассказал, что власти уже предупредили о таких рисках вовлеченные в разработки медицинские исследовательские организации. При этом он не стал вдаваться в подробности, имели ли место подтвержденные случаи кражи данных.

Источники в британских спецслужбах также подтвердили нездоровую активность иностранной разведки.

Операция Warp speed

В мире идет настоящая гонка в деле разработки вакцины от Covid-19. В эту гонку вовлечены отдельные исследователи, крупные компании и целые правительства. На их усилия посягают иностранные шпионы, а свои контрразведчики делают все, чтобы им помешать.

Организация, которой руководит Эванина, - безусловно, одна из мощнейших в мире, - помогает американскому правительству, частному бизнесу и ученым противостоять попыткам иностранных разведок похитить ценные данные.

"Мы очень тесно сотрудничаем с бизнесом и ребятами из правительства, и делаем все, чтобы они могли наилучшим образом обеспечить защиту своих исследований и данных, - заявил Эванина. - И у нас нет сомнений в том, что иностранные разведки, включая китайскую, будут пытаться разузнать, чем мы здесь занимаемся".

Американское правительство старается оказать поддержку в работе над вакциной в рамках программы, которая по некоторым данным получила кодовое название Операция Warp Speed.

Понятно, что любая страна, первой открывшая формулу эффективного и безопасного лекарства, в первую очередь постарается обеспечить им своих граждан.

"Мы связались со всеми медицинскими исследовательскими организациями, которые ведут эти разработки, и рекомендовали им быть очень, очень бдительными, - добавил контрразведчик. - В сегодняшнем мире нет ничего более ценного и заслуживающего похищения, чем результаты медико-биологических исследований, которые способны помочь в создании вакцины от коронавируса".

Кибератаки на больницы

В середине апреля ФБР сообщило о попытках проникновения в организации, занимающиеся исследованием коронавируса.

Как сообщила заместитель помощника директора ФБР Тоня Угорец, данные медико-биологических исследований давно уже являются "приоритетной целью кибершпионажа", а организации, о которых известно, что они занимаются работами по вирусу, были "взяты на заметку".

Позже помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс отметил, что было бы "за гранью абсурда" полагать, что Китай не интересует такая информация.

В марте Канадский центр кибербезопасности предупредил, что "представляющие серьезную угрозу элементы могут попытаться похитить интеллектуальную собственность организаций, занимающихся исследованиями, связанными с Covid-19."

В свою очередь, американских и в целом западных шпионов не может не интересовать то, что происходит в Китае, в том числе противоречивые данные о смертности от Covid-19, а также исследования в области вакцины и других возможных лекарств от коронавируса.

Продолжает сохраняться и опасность кибератак на медицинские учреждения, что может поставить по угрозу их способность справляться с пандемией.

В апреле две больницы в Чехии уже подвергались кибератакам, и это неожиданно повлекло за собой реакцию со стороны госсекретаря США.