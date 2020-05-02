Фото и видео ⟩ На военных учениях Kevadtorm начались последние приготовления к боевым стрельбам

«Я должен сказать, что наши солдаты определенно готовы, и точно так же готовы командиры дивизий, в их отношении я абсолютно уверен», - сказал майор Лаури Теппо, главный организатор боевых стрельб.«Я должен сказать, что наши солдаты определенно готовы, и точно так же готовы командиры дивизий, в их отношении я абсолютно уверен», - сказал майор Лаури Теппо, главный организатор боевых стрельб.

На прошлой неделе участники учений Kevadtorm смогли продемонстрировать свои навыки гособороны в учебных боях на центральном полигоне Сил обороны с использованием машин, профессионального оборудования и имитационных средств.

Боевые стрельбы продлятся со 2 по 8 мая. В них примут участие манёвренные подразделения, 21-й и 13-й пехотные батальоны, которых ждут боевые стрельбы под командованием бригады, в ходе которых их будут поддерживать различные рода войск, как сапёры и артиллерия.

Учения "Весенний шторм" разделены на два этапа. С 25 по 30 апреля состоялись тактические учения. С 1 по 8 мая на центральном полигоне пройдут боевые стрельбы, в ходе которых подразделения отработают взаимодействие между пехотными подразделениями и подразделениями боевой поддержки в условиях реальной боевой обстановки.