Сб, 2.05.2020
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  • На военных учениях Kevadtorm начались последние приготовления к боевым стрельбам

Фото и видео ⟩ На военных учениях Kevadtorm начались последние приготовления к боевым стрельбам

Подразделения Сил обороны, участвующие в учениях Kevadtorm («Весенний шторм»), ожидают боевые стрельбы, что потребует от солдат точности стрельбы по целям, а также безопасного выполнения различных маневров в пределах батальона.

«Я должен сказать, что наши солдаты определенно готовы, и точно так же готовы командиры дивизий, в их отношении я абсолютно уверен», - сказал майор Лаури Теппо, главный организатор боевых стрельб.«Я должен сказать, что наши солдаты определенно готовы, и точно так же готовы командиры дивизий, в их отношении я абсолютно уверен», - сказал майор Лаури Теппо, главный организатор боевых стрельб.

На прошлой неделе участники учений Kevadtorm смогли продемонстрировать свои навыки гособороны в учебных боях на центральном полигоне Сил обороны с использованием машин, профессионального оборудования и имитационных средств.

Боевые стрельбы продлятся со 2 по 8 мая. В них примут участие манёвренные подразделения, 21-й и 13-й пехотные батальоны, которых ждут боевые стрельбы под командованием бригады, в ходе которых их будут поддерживать различные рода войск, как сапёры и артиллерия.

Учения "Весенний шторм" разделены на два этапа. С 25 по 30 апреля состоялись тактические учения. С 1 по 8 мая на центральном полигоне пройдут боевые стрельбы, в ходе которых подразделения отработают взаимодействие между пехотными подразделениями и подразделениями боевой поддержки в условиях реальной боевой обстановки.

Помимо союзников и подразделений 1-ой и 2-ой пехотных бригад в учениях также принимают участие подразделения кибернетического командования, военно-воздушных сил и военной полиции.

 

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