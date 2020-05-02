Латвия одерживает победу над коронавирусом? За последние сутки выявлен всего один новый случай

В целом в Латвии с начала эпидемии проведено 63 102 анализа, Covid-19 подтвержден у 871 человека. 348 человек уже выздоровели, а 16 человек - скончались.

В течение последних суток ни один пациент с Covid-19 не был госпитализирован. Сейчас в стационарах проходят лечение 34 человека, у 32 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц уже выписано 96 человек, переболевших Covid-19.

Как сообщалось, на следующей неделе правительство планирует начать пересмотр установленных на время чрезвычайного положения ограничений.