Сб, 2.05.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб
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Латвия одерживает победу над коронавирусом? За последние сутки выявлен всего один новый случай

Скорая помощь в Латвии.

ФОТО: Арво Меэкс / Valgamaalane

За последние сутки тесты на Covid-19 в Латвии сдали 1982 человека, при этом был выявлен только один новый случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

В целом в Латвии с начала эпидемии проведено 63 102 анализа, Covid-19 подтвержден у 871 человека. 348 человек уже выздоровели, а 16 человек - скончались.

В течение последних суток ни один пациент с Covid-19 не был госпитализирован. Сейчас в стационарах проходят лечение 34 человека, у 32 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц уже выписано 96 человек, переболевших Covid-19.

Как сообщалось, на следующей неделе правительство планирует начать пересмотр установленных на время чрезвычайного положения ограничений.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что, если на этих выходных уменьшится число новых случаев заражения Covid-19, на следующей неделе правительство может начать дискуссию о смягчении принципа 2 x 2.

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