Галерея ⟩ Правило 2+2 посетителями рынка соблюдается не всегда

Около половины 12-го на рыночной площади скопилось довольно много людей. Было видно то, о чем много говорится в последнее время: люди начали терять бдительность. В нескольких местах, особенно у прилавков, дистанция между людьми явно составляла менее двух метров. Маски для лица носили лишь одиночные посетители. Скорее же картина напоминала обычную субботу.

На рынке продавали клубнику, картофель, редис и огурцы. Был открыт и прилавкок с одеждой. Но больше всего предлагались растения и саженцы.

Все продавцы как один сказали, что продажи идут хорошо. Поскольку сейчас самое время для продаж рассады, можно было увидеть, что у каждого третьего человека, покидавшего рынок, была рассада под мышкой. Особенно много покупали рассады томатов.

Продавщица Малле Тынис, которая продавала перец, помидоры, репу, капусту и зелень, думала, что продажи в субботу будут идти намного тише, чем обычно. «Сегодня невероятно хороший день», - признала она.

У прилавка садоводческого хозяйства Холстре была такая длинная очередь, что пришлось долго ждать, чтобы добраться туда. Продавец Карина сказала, что они продают саженцы томатов, огурцов и паприки. К полудню товары были распроданы, и пришлось привезти еще.