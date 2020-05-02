Жителей Испании обяжут носить маски в общественном транспорте

По сообщению местной прессы, в рамках подготовки к этому нововведению власти подготовили дополнительно 14 млн масок, которые предстоит раздать местным жителям. Часть из них можно будет получить прямо на остановках транспорта, часть раздадут власти городов, а еще часть - сотрудники Международного Комитета Красного Креста и других организаций.

Еще в конце апреля власти ослабили ограничительные меры, призванные замедлить распространение коронавирусной инфекции. В итоге многие жители страны смогли вернуться на работу: им на остановках транспорта с самого начала предлагали маски. Однако до сих пор их ношение в транспорте было не обязательным.