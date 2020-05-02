В больнице Курессааре закрыли одно отделение для больных с коронавирусом

Больница Курессааре написала на своей странице в Facebook, что в субботу последние пациенты из отделения COVID-4 перешли в отделение по уходу или были выписаны домой, и в отделении началась тщательная уборка помещений.

Заведующий лечебной частью больницы Эдвард Лаане сказал ERR, что цель - закрыть в течение пары недель и отделение COVID-1.

Поскольку полевой госпиталь Сил обороны был собран и увезен, и в отделение COVID-3 пациентов с коронавирусной инфекцией не поступало, то для лечения больных с коронавирусом останется отделение COVID-2, в котором могут быть размещены 14 человек.

По словам Лаане, в настоящее время в больнице Курессааре находится 16 пациентов с COVID-19, и ситуация постоянно улучшается. "Ситуация удовлетворительная, в основном это пожилые люди с сопутствующими заболеваниями. Ни один из этих пациентов в настоящее время не нуждается в интенсивной терапии", - сказал Лаане.