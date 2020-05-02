Сб, 2.05.2020
Я стал клапаном спуска пара, который уже накопился под крышкой нашей политики. Имею в виду недостаток лидеров, отсутствие харизмы, мелкотравчатость. Владимир Вельман

В России за сутки выявлено почти 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Скорая помощь в Москве.

ФОТО: TATYANA MAKEYEVA/REUTERS

Российские власти сообщают, что за последние сутки в стране зарегистрировано 9623 новых случаев Covid-19. Таким образом число инфицированных значительно выросло по сравнению с предыдущим днем, когда было зафиксировано 7933 заболевших.

Половина подтвержденных диагнозов (62 658) приходится на Москву, в том числе 5 358 случаев были выявлены за последние сутки. В «лидерах» по числу зараженных также Московская область и Санкт-Петербург.

За последние сутки в России скончались 57 пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число жертв эпидемии в России достигло 1 222 человек. Число выздоровевших пациентов составляет 15 013 человек с начала эпидемии, в том числе 1 793 человека за последние сутки. Общее число заразившихся в России составило 124 054 человек.

Минздрав РФ в субботу сообщил, что резкий скачок числа заболевших, возможно, вызван тем, что жители страны не соблюдают рекомендации по социальному дистанцированию. 

В пятницу Роспотребнадзор предупредил, что если россияне будут нарушать режим самоизоляции на майских праздниках, ограничения могут быть ужесточены. Роспотребнадзор также не исключил, что осенью может произойти вторая волна заболеваний коронавирусом.

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