Сб, 2.05.2020
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  • "Мне начать убивать людей прямо сейчас?": разговор на Таллиннском автовокзале привел людей в ужас

"Мне начать убивать людей прямо сейчас?": разговор на Таллиннском автовокзале привел людей в ужас
На место вызвали полицию

Tallinna bussijaam.

ФОТО: Tairo Lutter

В субботу вечером пожилой мужчина, громко разговаривавший по телефону на Таллиннском автовокзале, напугал людей, когда спросил у собеседника, возьмет ли тот с собой автомат, а также упомянул, что может начать убивать людей прямо сейчас. Вызванный полицейский патруль поговорил с мужчиной и ситуация разрешилась, сообщает Postimees.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Марге Силлаотс, сегодня в 17.15 полиция получила вызов на автовокзал, где пожилой мужчина угрожал людям.

«Прибывший патруль поговорил с мужчиной, и ситуация разрешилась. Полиция обязательно отреагирует на все события, в которых жизнь и здоровье людей могут быть в опасности. Об опасном событии, которое беспокоит сограждан, следует сообщать по номеру 112 », - сказала Силлаотс.

Человек, позвонивший в полицию, сказал Postimees, что пожилой мужчина, разговаривающий по телефону, был очень возбужден и содержание его разговора вызывало тревогу.

"Я на месте, где ты? И не забудь взять с собой автомат. Или я сейчас сразу начну убивать? Сейчас здесь много людей", - громко говорил мужчина по телефону.

Очевидец добавил, что на автовокзале, похоже, не было охранника, поэтому он решил вызвать полицию.

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