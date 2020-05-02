"Мне начать убивать людей прямо сейчас?": разговор на Таллиннском автовокзале привел людей в ужас

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Марге Силлаотс, сегодня в 17.15 полиция получила вызов на автовокзал, где пожилой мужчина угрожал людям.

«Прибывший патруль поговорил с мужчиной, и ситуация разрешилась. Полиция обязательно отреагирует на все события, в которых жизнь и здоровье людей могут быть в опасности. Об опасном событии, которое беспокоит сограждан, следует сообщать по номеру 112 », - сказала Силлаотс.

Человек, позвонивший в полицию, сказал Postimees, что пожилой мужчина, разговаривающий по телефону, был очень возбужден и содержание его разговора вызывало тревогу.

"Я на месте, где ты? И не забудь взять с собой автомат. Или я сейчас сразу начну убивать? Сейчас здесь много людей", - громко говорил мужчина по телефону.