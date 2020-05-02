Жители Эстонии в прошлом году потратили 1,4 млрд евро на зарубежные поездки

По данным Департамента статистики, в прошлом году жители Эстонии потратили более 1,4 миллиарда евро на ночлег за границей и более 463 миллионов евро на поездки по стране, пишет Tarbija24.
По словам аналитика Департамента статистики Катрийны Пыллуяэр, пока рано говорить о том, каким будет окончательное воздействие коронавируса на дорожные расходы в 2020 году, но ясно, что они частично уменьшатся.
«В прошлом году было совершено более 1,7 миллиона ночевок в зарубежных поездках и 3,4 миллиона - в поездках по стране. Можно предположить, что в этом году мы будем весьма далеки от этих показателей», - сказала Пыллуяэр в пресс-релизе.
«Главный вопрос заключается в том, как быстро после завершения чрезвычайного положения у людей восстановятся возможности путешествовать. В конце концов, это также определит, о каком падении мы будем говорить в этом году вместо прошлогодних 1,8 миллиардов евро», - добавила она.
В 2019 году жители Эстонии тратили в среднем 831 евро на ночевки при поездках за границу и 133 евро - при поездках внутри страны. Расходы на транспорт и проживание составили более половины денег, потраченных на зарубежные поездки.
Более половины ночевок при поездках за границу пришлись на отели или других учреждения размещения. 22% поездок были бесплатными для проживания со знакомыми или родственниками. Напротив, 60% внутренних поездок были бесплатными.
Более половины из 1,7 миллиона зарубежных ночевок в 2019 году были связаны с отпусками, а почти четверть - с командировками. Поездки в отпуск меньше всего совершались в первом квартале года, после чего число поездок стало сильно увеличиваться. Поездки с ночевкой за границу в основном совершались в соседние страны - Россию и Финляндию.