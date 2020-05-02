Жители Эстонии в прошлом году потратили 1,4 млрд евро на зарубежные поездки

По словам аналитика Департамента статистики Катрийны Пыллуяэр, пока рано говорить о том, каким будет окончательное воздействие коронавируса на дорожные расходы в 2020 году, но ясно, что они частично уменьшатся.

«В прошлом году было совершено более 1,7 миллиона ночевок в зарубежных поездках и 3,4 миллиона - в поездках по стране. Можно предположить, что в этом году мы будем весьма далеки от этих показателей», - сказала Пыллуяэр в пресс-релизе.

«Главный вопрос заключается в том, как быстро после завершения чрезвычайного положения у людей восстановятся возможности путешествовать. В конце концов, это также определит, о каком падении мы будем говорить в этом году вместо прошлогодних 1,8 миллиардов евро», - добавила она.

В 2019 году жители Эстонии тратили в среднем 831 евро на ночевки при поездках за границу и 133 евро - при поездках внутри страны. Расходы на транспорт и проживание составили более половины денег, потраченных на зарубежные поездки.

Более половины ночевок при поездках за границу пришлись на отели или других учреждения размещения. 22% поездок были бесплатными для проживания со знакомыми или родственниками. Напротив, 60% внутренних поездок были бесплатными.