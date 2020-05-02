Аквапарки и спа-центры Эстонии готовят коллективные сокращения

А между тем, несмотря на то, что все водные центры закрыты, а вода в бассейнах спущена, расходы на содержание никто не отменял: у таких крупных аквапарков, как Terviseparadiis или спа-отель Kalev, расходы во время закрытия составляют около 100 000 евро в месяц.

"А если мы возьмем все спа и аквапарки Эстонии, то речь идет о почти миллионе евро в месяц", - рассказала исполнительный директор Союза спа Эстонии Айре Тоффер.

Поддержка от Кассы по безработице рассчитана только на два месяца, а это значит, что многие менеджеры и руководители спа-центров уже готовят коллективные сокращения работников.