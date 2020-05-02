Чрезвычайное сообщение ⟩ Юри Ратас смягчил ограничения для жителей общежития, ставшего очагом инфекции

Для тех близко контактировавших с заболевшими лиц, которые в течение двух недель соблюдали ограничения на передвижение и у них не проявились симптомы COVID-19, в дальнейшем будут действовать общереспубликанские ограничения для здоровых людей.

В отношении лиц, которые 29 апреля или позднее контактировали с людьми, чей тест на коронавирус оказался положительным, в дальнейшем будут действовать ограничения для круга близких контактов, перечисленные в пункте 4 распоряжения 52 руководителя чрезвычайного положения.

Также больше нет необходимости в пункте, который обязует применять ограничения на передвижение к тем жителям общежития, которые ждут результатов тестов, поскольку на данный момент протестированы уже все.

Здоровые жильцы общежития в дальнейшем смогут общаться с другими людьми, соблюдая только общегосударственные ограничения, кроме того, отменяется требование обозначать территорию вокруг общежития, по которой могут передвигаться люди, близко контактировавшие с заболевшими, поскольку в дальнейшем такие жесткие ограничения на свободу передвижения применяться не будут.

Прежнее распоряжение в отношении Раатусе, 22 было изменено потому, что большинство жильцов общежития здоровы, однако по-прежнему необходимо применять ограничения к тем лицам, чьи тесты, сделанные 29 апреля или позже, показали положительный результат.